Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вишня
Вишня
© pixabay.com by Schueler-Design is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:24

Обычная косточка вишни может превратиться в дерево — но только если знать секрет

Выращивание вишни из косточки не гарантирует урожай, но даёт уникальные результаты

Мало кто задумывается, что простая косточка вишни может стать началом целого дерева. Большинство садоводов предпочитают покупать саженцы, чтобы получить гарантированный урожай, но выращивание вишни из семечки — увлекательный и познавательный опыт. Это не только возможность наблюдать за ростом дерева с самого начала, но и шанс вырастить декоративное растение с красивыми весенними цветами и вкусными плодами в начале лета.

С чего начать: подготовка косточек

Чтобы вишнёвая косточка смогла дать жизнь новому деревцу, её нужно правильно подготовить. После того как ягоды съедены, косточки тщательно промывают и высушивают, чтобы избежать плесени. Следующий этап — стратификация. Семенам нужно создать иллюзию зимы: их заворачивают во влажную салфетку, помещают в пакет и хранят в холодильнике около 10-12 недель. Это помогает пробудить семена к росту.

После стратификации косточки высаживают в горшки с рыхлой почвой на глубину примерно 2,5 см. Горшок ставят в солнечное место, регулярно поливают, но избегают переувлажнения. Прорастание занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому потребуется терпение.

Что ожидать от выращивания из косточки

Даже если косточка прорастёт, полученное дерево не будет полной копией материнского. Как отмечает профессор садоводства Марвин Притс из Корнелла, генетика играет важную роль, и смешение признаков даёт новые комбинации. Поэтому саженцы могут отличаться по качеству урожая. Именно поэтому профессиональные садоводы обычно используют клонирование, а не семенное размножение.

Тем не менее, даже если плоды окажутся менее вкусными, выращенное собственными руками дерево может стать украшением сада. А у некоторых садоводов, напротив, появляются интересные результаты: уникальный вкус или повышенная устойчивость растения.

Пересадка на улицу

Как только рассада подрастёт до 30 см и пройдут весенние заморозки, её можно переносить в открытый грунт. Для этого важно провести закаливание: постепенно приучать растения к свежему воздуху, солнцу и перепадам температуры. Начинают с нескольких часов на улице, увеличивая время в течение 1-2 недель.

Для посадки выбирают место с хорошим дренажом и минимум 6-8 часами солнечного света в день. Яму копают в два раза шире горшка, добавляют органические вещества. После пересадки почву уплотняют, поливают и мульчируют опилками или корой, чтобы удержать влагу и защитить от сорняков.

Интересные факты о вишне

  • Вишнёвые деревья могут жить более 30 лет, но самые обильные урожаи дают в возрасте от 7 до 15 лет.
  • В Японии сакура — ближайшая "родственница" вишни — символизирует красоту и быстротечность жизни, и цветение деревьев отмечают на национальном уровне.
  • Вишня богата антоцианами — природными антиоксидантами, которые придают плодам насыщенный цвет и благотворно влияют на здоровье сердца.

Вырастить вишню из косточки — это не столько способ гарантированно получить урожай, сколько увлекательное путешествие в мир садоводства. Этот процесс требует терпения и заботы, но он позволяет почувствовать особую связь с природой и получить собственный уникальный результат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растения против кротов: чеснок, мята и базилик помогают защитить огород сегодня в 13:20

Грядки целы, газон в порядке: как садоводы держат кротов на расстоянии

Как выгнать кротов с участка безопасно и без химии: ароматные растения и хитрые отпугиватели — простые методы, которые работают.

Читать полностью » Жара и цветы: как спасти растения от засухи — советы экспертов сегодня в 12:15

Пока все поливают, вы просто это сделаете: секрет долгой жизни цветов

Летняя жара — испытание для цветов. Узнайте эффективные советы по уходу за цветами в засуху: правильный полив, подготовка почвы, использование гидрогеля и мульчирование. Обеспечьте своим цветам красоту и здоровье даже в жаркие дни!

Читать полностью » Мини-газон в контейнерах набирает популярность среди дачников Амурской области сегодня в 12:07

Уют и свежесть в любом уголке: в Амурской области газоны переселяются в контейнеры

Мини-газон в контейнерах в Амурской области — секрет садоводов, который дарит зелень даже без участка. Просто, красиво и подходит для любого дома.

Читать полностью » В Хабаровском крае вдоль южного забора рекомендуют сажать жимолость, смородину и яблони сегодня в 11:52

Урожай и красота в одном ряду: хитрость посадок вдоль забора в Хабаровском крае

Что посадить вдоль южного забора в Хабаровском крае: хитрость дачников, которая даёт урожай, красоту и защиту участка одновременно.

Читать полностью » Арбузы на прилавках: советы экспертов, как выбрать идеальный плод сегодня в 11:15

Арбузное приключение: узнайте, как выбрать самый сладкий и безопасный плод

В мире отмечают День арбуза, и на прилавках появляется всё больше сладких ягод. Эксперты раскрывают секреты выбора спелого и безопасного арбуза, делятся советами по хранению и рассказывают о лабораторном контроле, а также о влиянии погоды на урожай.

Читать полностью » Дачникам на заметку: какие удобрения летом несут смертельную опасность сегодня в 10:15

Смертельный яд для растений: опытный биотехнолог предупредила об опасности

Мария Золотарева, биотехнолог, предупреждает об опасности необдуманного использования удобрений. Она назвала вещества, которые не только неэффективны, но и вредны для растений и здоровья человека. Узнайте, чего стоит избегать летом, чтобы получить здоровый урожай!

Читать полностью » Садовые организации: надземный контейнерный пруд подходит для климата Коми сегодня в 9:40

Мини-пруд без лопаты: секрет "живой воды" для двора в Коми

Создайте мини-водоём без копки: готовые ёмкости, пошаговые инструкции и советы по растениям для короткого лета в Коми.

Читать полностью » Укроп больше не будет капризничать: доктор Арефьев раскрыл секрет сегодня в 9:15

Забудьте про грядки: укроп полюбит расти здесь, если сделаете так

Доктор сельскохозяйственных наук Александр Арефьев поделился секретами выращивания укропа! Узнайте, как получить обильный урожай, используя метод самосева, избегая ошибок и выбирая правильных соседей.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Достопримечательности Туапсе и окрестностей — гид по природным и историческим местам
Спорт и фитнес

Учёные: высокоинтенсивные тренировки менее 15 минут укрепляют сердечно-сосудистую систему
Красота и здоровье

Врачи рекомендуют ограничить мясо, рыбу и бобовые при подагре
Красота и здоровье

Три функции спреев для кожи — от тонизирования до фиксации макияжа
Наука и технологии

Археологи обнаружили деревянную кисть эпохи неолита в Смоленской области
Авто и мото

В России могут ввести штраф для пешеходов в наушниках или с телефоном при переходе дороги
Еда

Приготовьте хрустящие куриные наггетсы в духовке без фритюра
Дом

Профессиональная или домашняя чистка ковра: что выбрать — объяснила технолог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru