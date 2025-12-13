Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:40

Отели сами идут навстречу: простой приём, который обнуляет стоимость отдыха в Крыму

Крымские отели снижают стоимость размещения при групповом заезде — эксперт Тарасенко

Отдых в крымском отеле может обойтись не просто дешевле обычного, а вовсе бесплатно — при определённом подходе к организации поездки. Такой вариант размещения возможен для инициативных и коммуникабельных людей, готовых взять на себя роль организатора. Об этом рассказал председатель Союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".

Групповой заезд как инструмент экономии

По словам эксперта, ключевым фактором является организация группового отдыха. Такой формат особенно актуален в праздничные периоды, когда спрос на размещение стабильно высокий. Если человек работает в коллективе, имеет широкий круг друзей или знакомых, он может собрать группу из 10-20 человек и выступить инициатором поездки.

"Собирайте группу 10-20 человек и бронируйте отель", — отметил председатель Союза гостеприимства в Крыму Анатолий Тарасенко.

Он пояснил, что при групповом бронировании отели охотнее идут на уступки, так как получают сразу значительный заезд, а не несколько разрозненных гостей. Это снижает их издержки на маркетинг и администрирование и делает переговорную позицию организатора заметно сильнее.

Бесплатное проживание для организатора

Экономический эффект от такого подхода может быть ощутимым не только для всей группы, но и лично для того, кто берет на себя организацию. По словам Тарасенко, в ряде случаев инициатор поездки может получить размещение без оплаты.

"Потому что, если вы группу захотите куда-либо в отель поселить и скажете: "У нас двадцать человек, но вот двое, так сказать, в нагрузку”, то за суету очень часто такие активные люди в награду получают бесплатный отдых в принципе. И отелям здорово, потому что вы к ним приходите не два — три человека, а это уже групповой заезд", — пояснил эксперт.

Таким образом, бесплатное проживание становится своеобразной компенсацией за организационные усилия. Отели рассматривают таких гостей как партнеров, способных привести платежеспособный поток туристов, и закладывают подобные условия в индивидуальные договоренности.

Практика, которая уже работает

По словам Тарасенко, подобный формат отдыха давно не является редкостью. Им активно пользуются туристы из разных регионов России, в том числе и сами жители Крыма. Речь идет не о разовой удаче, а о сложившейся практике, которая применяется как в курортных городах, так и в менее загруженных локациях полуострова.

Эксперт отметил, что особенно эффективно этот подход работает в межсезонье и в периоды коротких праздников, когда отелям важно быстро заполнить номерной фонд. В таких условиях групповое бронирование становится для гостиниц выгодным инструментом, а для организаторов — возможностью существенно сократить личные расходы на отдых.

Почему отелям это выгодно

Групповые заезды позволяют средствам размещения заранее планировать загрузку, работу персонала и дополнительные услуги. Кроме того, такие гости чаще пользуются питанием, экскурсиями и инфраструктурой отеля, что повышает общий чек. Поэтому предложение бесплатного проживания одному или двум организаторам не воспринимается как потеря.

По оценке представителей туристической отрасли, именно такие неформальные механизмы сотрудничества между туристами и отельерами становятся частью внутреннего рынка гостеприимства, особенно в регионах с выраженной сезонностью, как в Крыму.

