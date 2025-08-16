Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
тимьян
© commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:18

Как борются с размыванием почвы: 10 идеальных растений для крутого склона

10 лучших почвопокровных растений для борьбы с размыванием склона

Крутые склоны в саду могут доставить немало хлопот — как на этапе планировки, так и при дальнейшем уходе. Одним из лучших способов справиться с проблемой являются почвопокровные растения. Они образуют плотный зеленый ковер, подавляют рост сорняков и укрепляют грунт, предотвращая размывание почвы. При этом многие виды не только функциональны, но и декоративны, радуя разнообразием текстур и ярких оттенков.

1. Можжевельник "Голубая звезда" (Juniperus squamata 'Blue Star')

Невысокий хвойный кустарник с густой сине-зеленой хвоей и мелкими шишками голубоватого оттенка. Растет медленно, формируя плотный округлый куст до 90 см в высоту и примерно 1,2 м в ширину. Не требует обрезки, легко переносит засуху и разные типы почвы, предпочитая солнечные места и умеренно влажный грунт с хорошим дренажем.

2. Голубая кошачья мята (Nepeta x faassenii)

Быстрорастущий многолетник высотой 45-60 см и шириной до 90 см. Лавандовые соцветия появляются с весны до начала лета над серо-зелеными листьями. Листва и цветы издают аромат, который нравится кошкам, но отпугивает оленей. Предпочитает солнечные участки и хорошо дренированную почву, может расти и в полутени.

3. Папоротник коричный (Osmunda cinnamomea)

Родом из Северной Америки, этот папоротник достигает 60-90 см в высоту, а при благоприятных условиях может вырастать до 1,8 м. Весной появляются споровые листья коричневого цвета, окруженные светло-зелеными стерильными вайями, которые к осени желтеют. Любит влажную почву и тень.

4. Рождественский папоротник (Polystichum acrostichoides)

Вечнозеленый папоротник с фонтанообразной формой, вырастающий до 60-90 см. Не образует зарослей, но в массовых посадках образует эффектный зимний ковер и служит укрытием для птиц. Предпочитает богатые органикой, хорошо дренированные почвы в тени.

5. Окопник (Symphytum grandiflorum)

Многолетник с крупными листьями и ползучими корневищами, благодаря которым быстро разрастается. Весной зацветает мелкими белыми колокольчатыми цветами. Растение накапливает питательные вещества в форме, доступной для других культур, а его листья можно использовать в компосте. Любит солнце или полутень и рыхлую почву.

6. Тимьян ползучий (Thymus serpyllum)

Ароматное почвопокровное растение, которое стелется по земле, заполняя пустоты между камнями и плитами. Цветет все лето мелкими розовыми или сиреневыми цветами, привлекая бабочек. Выдерживает засуху и бедные каменистые почвы, лучше растет на солнце.

7. Дейция стройная (Deutzia gracilis)

Листопадный кустарник высотой 60-150 см с тонкими дугообразными побегами и темно-зелеными листьями. Весной обильно покрывается ароматными белыми цветами. Хорошо растет на солнце, но переносит и полутень, особенно в жаркое лето.

8. Бараньи уши (Stachys byzantina)

Многолетник с мягкими, бархатистыми серебристо-зелеными листьями. Легко распространяется и в хороших условиях может быть агрессивным. Летом зацветает мелкими розовыми или фиолетовыми цветами, которые можно удалять для сохранения декоративности листвы. Нуждается в хорошем дренаже и солнечном месте.

9. Флокс ползучий (Phlox subulata)

Образует плотные маты из игольчатой листвы и весной покрывается ковром белых, розовых или фиолетовых цветов. Предпочитает солнечные участки и хорошо дренированную почву, но в жарких регионах ему полезна легкая тень во второй половине дня.

10. Подорожниковые киски (Antennaria plantaginifolia)

Низкорослый многолетник (до 15 см) с розетками листьев, похожих на подорожник, и пушистыми белыми цветами весной. Легко разрастается за счет стелющихся побегов. Хорошо себя чувствует на бедных сухих почвах и на солнце.

