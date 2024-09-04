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Гросси заявил о готовности МАГАТЭ к предотвращению ядерной аварии на Запорожской АЭС
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Рафаэль Гросси заявил о приверженности МАГАТЭ к предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС

Гросси заявил о готовности МАГАТЭ к предотвращению ядерной аварии на Запорожской АЭС

Приверженность МАГАТЭ к предотвращению ядерной аварии на Запорожской АЭС остается неизменной после двухлетнего пребывания экспертов на станции, сообщил в среду генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он отметил, что, несмотря на прошедшее время, организация продолжает активно работать над вопросами безопасности на Запорожской АЭС. Гросси также подчеркнул, что объективные оценки состояния дел на станции, предоставленные специалистами МАГАТЭ, способствовали поддержанию ядерной безопасности объекта.

Фото: commons. wikimedia.orgLeo211 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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