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Глава МАГАТЭ Гросси: режим нераспространения ЯО находится под большим давлением
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Глава МАГАТЭ рассказал об угрозе режиму нераспространения ядерного оружия

Глава МАГАТЭ Гросси: режим нераспространения ЯО находится под большим давлением

Режим нераспространения ядерного оружия (ЯО) на данный момент находится под большим давлением из-за того, что между Соединенными Штатами, Россией и Китаем есть напряженные отношения, а также из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводит издание Financial Times (FT).

"Гросси заявил, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на договор о нераспространении ядерного оружия", — пишет автор публикации.

Уточняется, что подписание документа состоялось в 1968 году. Он был направлен на ограничение развертывания мирового ядерного арсенала.

Кроме того, глава международной ядерной организации сообщил о том, что сегодня режим нераспространения ЯО в мире под наибольшим давлением, еще больше чем после окончания холодной войны. По его словам, это исходит из того, что мировые державы начали задавать вопрос о целесообразности разработки атомного оружия.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia

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