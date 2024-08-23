Военная активность в регионе: Гросси заявил о причинах проблем с ЛЭП ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) столкнулась с временной потерей связи с последней действующей резервной линией электропередачи, что произошло на фоне усиливающейся военной активности в регионе.
Об этом сообщил Рафаэль Гросси, руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, связь была успешно восстановлена на следующий день.
Инцидент с потерей электроснабжения на атомной станции последовал вслед за отчетами о заметных взрывах поблизости от объекта, которые были зафиксированы мониторинговой группой МАГАТЭ, находящейся на месте.
В отдельном сообщении от представителей ЗАЭС указывается, что система автоматики была вынуждена отключить высоковольтную линию энергоснабжения "Ферросплавная-1" мощностью 330 кВ.
В тот же день, установка снова была подключена к основной линии 750 кВ "Днепровская", что обеспечило необходимое электроснабжение для собственных нужд станции. Радиационный уровень остался в пределах нормы, и никаких нарушений условий безопасности не обнаружено.
По словам Евгении Яшиной, директора по коммуникациям ЗАЭС, украинская сторона приняла решение об отключении линии, однако точные причины этого действия остаются неизвестными.
Фото: commons. wikimedia.org/Leo211 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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