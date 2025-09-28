Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© flickr.com by Obama White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:18

Правительство США выбрало Grok: почему дерзкий бот Маска обошёл конкурентов за копейки

TechCrunch: xAI заключила контракт с правительством США на использование Grok

Компания Илона Маска xAI заключила необычное соглашение с Управлением общих служб США (GSA), благодаря которому её чат-бот Grok станет доступен для федеральных агентств исполнительной власти. Стоимость контракта оказалась символической — всего ¢42 за использование в течение полутора лет, сообщает TechCrunch.

Что включает сделка

Федеральные агентства смогут пользоваться Grok на льготных условиях, а инженеры xAI будут помогать с внедрением и настройкой систем. Таким образом, правительственные структуры США получат доступ к ИИ-помощнику, а xAI — новый канал продвижения и практического тестирования своей технологии.

Почему именно 42?

Цена контракта выглядит как фирменная шутка Илона Маска: он часто играет с числом 420, отсылая к марихуане. Но в данном случае может быть и другая отсылка — к культовой книге Дугласа Адамса "Автостопом по галактике", где число 42 названо "ответом на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого".

Сравнение с конкурентами

OpenAI и Anthropic тоже предлагают государственным структурам доступ к своим ИИ:

  • OpenAI (ChatGPT) - $1 в год, только для исполнительной власти.

  • Anthropic (Claude) - $1 в год, доступ к судебной и законодательной ветвям власти.

  • xAI (Grok) - ¢42 за 1,5 года, исключительно для исполнительной власти, но с прямой поддержкой инженеров.

Компания Продукт Цена Доступность
xAI Grok ¢42 / 1,5 года Исполнительная власть
OpenAI ChatGPT $1 / год Исполнительная власть
Anthropic Claude $1 / год Исполнительная, судебная и законодательная власти

Советы шаг за шагом: что это значит для агентств

  1. Оценить возможности Grok как альтернативы ChatGPT и Claude.

  2. Использовать тестовый период для проверки интеграции в рабочие процессы.

  3. Получить поддержку от инженеров xAI при адаптации чата под конкретные задачи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценить экспериментальный характер Grok.

  • Последствие: возможные сбои и неполадки при внедрении.

  • Альтернатива: параллельное использование ChatGPT или Claude.

  • Ошибка: ожидать от Grok полной замены существующих ИИ.

  • Последствие: завышенные ожидания и разочарование.

  • Альтернатива: воспринимать контракт как пилотный проект.

А что если соглашение — маркетинговый ход?

Если рассматривать сделку в таком ключе, ¢42 — не столько бизнес-расчёт, сколько способ привлечь внимание к Grok и противопоставить его продуктам конкурентов. Даже если контракт не принесёт xAI прибыли, он обеспечит компании уникальный статус "поставщика ИИ для правительства США".

Плюсы и минусы контракта

Плюсы Минусы
Минимальные расходы для государства Ограниченная сфера применения
Прямая поддержка инженеров xAI Возможные риски стабильности Grok
Символическая цена как PR-ход Пока только исполнительная власть

FAQ

Почему контракт стоит именно ¢42?
Это шутка Маска и культурная отсылка к "Автостопом по галактике".

Чем Grok отличается от ChatGPT и Claude?
Grok известен более свободным и "острым" стилем общения, тогда как конкуренты ориентированы на формальную коммуникацию.

Кто получает больше охват — OpenAI, Anthropic или xAI?
Anthropic: её Claude уже работает не только с исполнительной, но и с судебной и законодательной властью.

Мифы и правда

  • Миф: "Контракт сделан ради прибыли".
    Правда: сумма символическая, это скорее пиар и тест.

  • Миф: "Grok заменит ChatGPT в госструктурах".
    Правда: пока речь идёт лишь о дополнительной опции.

  • Миф: "Число 42 случайное".
    Правда: это намеренная культурная отсылка.

3 интересных факта

  1. Маск уже использовал "420" в своих шутках, в том числе при твите о выкупе Tesla.

  2. Grok встроен в соцсеть X и позиционируется как "дерзкая альтернатива ChatGPT".

  3. Anthropic заключила более широкий контракт, охватывающий три ветви власти США.

Исторический контекст

  • 2015 год: основание OpenAI.

  • 2021 год: запуск Anthropic.

  • 2023 год: Маск создаёт xAI и анонсирует Grok.

  • 2025 год: первый контракт xAI с правительством США.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

iPhone 17 показал скорость зарядки 27–28 Вт в тестах ChargerLAB сегодня в 3:18

Тайный предел iPhone 17: вы даёте 140 Вт, а он всё равно берёт 27

Новый iPhone 17 получил быстрый старт зарядки, но реальные тесты показали неожиданный предел мощности. Узнаем, в чём разница с Pro-версией.

Читать полностью » Питер Тиль сравнил жёсткое регулирование ИИ с ускорением прихода Антихриста сегодня в 2:27

Питер Тиль говорит об Антихристе, а сам работает с разведкой: что на самом деле стоит за его лекциями

Питер Тиль назвал жёсткое регулирование ИИ дорогой к «Антихристу» и тоталитаризму: его лекции вызвали протесты, а бизнес Palantir заключает новые сделки.

Читать полностью » Владельцы iPhone пожаловались на ошибку поиска событий в сегодня в 1:18

Назначил встречу — и сам её не найдёшь: баг iPhone ставит палки в колёса планам

После выхода iOS 26 пользователи iPhone столкнулись с багом: поиск в «Календаре» работает некорректно, а исправление Apple обещает позже.

Читать полностью » Rapid7 выявила уязвимость в OxygenOS: приложения получают доступ к SMS без разрешений сегодня в 0:13

Коды, переписка, пароли — всё на виду: баг в OnePlus позволяет шпионить через SMS

OnePlus подтвердила уязвимость в OxygenOS: приложения могут читать SMS без разрешений. Патч обещают в октябре, но что делать до обновления?

Читать полностью » Жительница Вирджинии выиграла в Powerball, используя числа от ChatGPT — Bloomberg вчера в 23:39

Она просто спросила у ChatGPT — и стала богатой: выигрыш в лотерею, о котором мечтают все

Жительница Вирджинии выиграла в Powerball, используя числа от ChatGPT. Но главное — она направила весь приз на благотворительность.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему результаты AnTuTu для iPhone и Android нельзя сравнивать вчера в 22:52

Бенчмарк без правил: как сравнения iPhone и Android вводят пользователей в заблуждение

AnTuTu показывает мощность смартфонов, но сравнение iPhone и Android напрямую вводит в заблуждение. Узнайте, как правильно оценивать устройства.

Читать полностью » Microsoft выпустила обновление Windows 10 с исправлениями SMBv1 и Autopilot вчера в 21:19

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 — и оно чинит баг из 1993 года

Microsoft выпустила обновление KB5066198 для Windows 10. Что оно исправляет и как готовиться к завершению поддержки системы в 2025 году?

Читать полностью » Уязвимость в OxygenOS 12, 14 и 15 позволяет приложениям читать SMS на смартфонах OnePlus — Rapid7 вчера в 20:44

Секретные SMS на ладони у хакеров: как одна уязвимость в OnePlus открывает личные сообщения всем приложениям

Владельцам смартфонов OnePlus стоит быть осторожными: найден баг, который позволяет приложениям читать личные SMS без разрешения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Опасность ежей в саду: ветеринары предупреждают о риске бешенства и паразитов
Туризм

Путешествие по Киргизии: ключевые точки и перевалы для туристов
Садоводство

Органическое удобрение на основе одуванчиков: польза для почвы и комнатных растений
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган: 20 минут йоги заменяют кардио и силовую тренировку
Красота и здоровье

Бай Чэнь: разрыв аорты и тромбоэмболия лёгочной артерии требуют срочной госпитализации
Дом

Металлочерепичная кровля: рекомендации по уходу и продлению срока службы
Красота и здоровье

Грейпфрут при сочетании с таблетками становится фактором риска для здоровья
Садоводство

Урожай чеснока и лука зависит от подготовки грядки и дезинфекции посадочного материала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet