OpenRouter под властью одной модели: стоит ли бояться Grok
Grok Code Fast 1, специализированная модель для программирования от компании xAI, вышла на первое место по количеству использованных токенов на платформе OpenRouter.
Результаты
-
За отчётный период пользователи израсходовали 1,18 трлн токенов.
-
Это на 70% больше, чем в предыдущем периоде.
-
Показатель вдвое выше ближайшего конкурента — Claude Sonnet 4.
-
В отдельные промежутки времени на Grok Code Fast 1 приходилось более 50% всего трафика OpenRouter.
Почему это важно
Взлёт популярности совпал с бесплатным периодом использования модели. Однако это не единственный фактор: в рейтинге есть и другие бесплатные решения, например DeepSeek V3.1, но он занимает лишь 7-ю строчку.
Характеристики Grok Code Fast 1
-
Контекстное окно: 256K.
-
Скорость вывода: около 100 токенов в секунду.
-
Стоимость по API:
-
$0,20 за 1 млн входящих токенов,
-
$1,50 за 1 млн исходящих,
-
$0,02 за 1 млн кэшированных.
-
Что дальше
-
По словам xAI, модель обновляется каждые два дня для повышения производительности.
-
В разработке новая версия Grok Code с поддержкой мультимодального ввода, параллельного вызова инструментов и расширенным контекстным окном.
