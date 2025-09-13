OpenRouter под властью одной модели: стоит ли бояться Grok

вчера в 16:29

Вроде всё автоматизировали, а защита — как в нулевых: шокирующая статистика киберзащиты

Почти половина российских компаний признает, что не готова к киберугрозам. Исследование показывает скрытые проблемы и неожиданные выводы.

вчера в 14:41

Россия вышла на новый уровень: квантовые технологии перестали быть фантастикой

Россия представила уникальные криостаты и квантовый комплекс, которые способны изменить подход к вычислениям и исследованиям будущего.

вчера в 12:22

Живые организмы теперь пишут саундтреки — достаточно одного приложения

Instruo и Modern Biology представили Pocket Scion — компактный синтезатор, превращающий биоэлектрические сигналы живых организмов в музыку. Цена — $149.

вчера в 10:17

Лазеры вместо транзисторов: в США создали новый тип AI-процессора

Учёные из Университета Флориды создали оптический AI-чип, который снижает энергопотребление в 10–100 раз при сохранении 98% точности. Это может стать новым стандартом.

вчера в 8:19

Бюрократия против ИИ: как ChatGPT берёт на себя переписку в Минздраве США

Минздрав США обязал сотрудников использовать ChatGPT. Технология упростит рабочие процессы, но пока ограничена в работе с персональными и секретными данными.

вчера в 6:18

Claude против ChatGPT: кто лучше справится с офисной работой

Anthropic научила Claude создавать и редактировать Excel, PowerPoint и PDF прямо в приложении. Но стоит помнить: функция требует осторожности с данными.

вчера в 4:28

iOS 26 добавила скрытую настройку, которая спасает глаза

В iOS 26 RC нашли настройку для отключения ШИМ на iPhone 17 Pro. Она снижает мерцание OLED-экрана, но может повлиять на качество изображения в темноте.

вчера в 2:17

Миллион токенов за раз: как новый чип Nvidia меняет правила игры

Nvidia представила Rubin CPX — GPU для языковых моделей с контекстом свыше миллиона токенов. Новый стандарт инференса может изменить будущее ИИ.

