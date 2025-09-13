Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:29

OpenRouter под властью одной модели: стоит ли бояться Grok

Grok Code Fast 1 от xAI вышла на первое место по использованию на OpenRouter

Grok Code Fast 1, специализированная модель для программирования от компании xAI, вышла на первое место по количеству использованных токенов на платформе OpenRouter.

Результаты

  • За отчётный период пользователи израсходовали 1,18 трлн токенов.

  • Это на 70% больше, чем в предыдущем периоде.

  • Показатель вдвое выше ближайшего конкурента — Claude Sonnet 4.

  • В отдельные промежутки времени на Grok Code Fast 1 приходилось более 50% всего трафика OpenRouter.

Почему это важно

Взлёт популярности совпал с бесплатным периодом использования модели. Однако это не единственный фактор: в рейтинге есть и другие бесплатные решения, например DeepSeek V3.1, но он занимает лишь 7-ю строчку.

Характеристики Grok Code Fast 1

  • Контекстное окно: 256K.

  • Скорость вывода: около 100 токенов в секунду.

  • Стоимость по API:

    • $0,20 за 1 млн входящих токенов,

    • $1,50 за 1 млн исходящих,

    • $0,02 за 1 млн кэшированных.

Что дальше

  • По словам xAI, модель обновляется каждые два дня для повышения производительности.

  • В разработке новая версия Grok Code с поддержкой мультимодального ввода, параллельного вызова инструментов и расширенным контекстным окном.

