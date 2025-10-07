Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
илон маск
илон маск
© flickr.com by Ministério Das Comunicações is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:45

Кино без человека — уже не фантастика: Grok Маска готовится заменить режиссёров и актёров

Илон Маск: нейросеть Grok снимет первый полнометражный фильм к 2026 году

Илон Маск снова задал тон технологическим новостям, заявив, что его нейросеть Grok уже через год создаст первое в истории кино, которое можно будет назвать "по-настоящему смотрибельным". По словам предпринимателя, искусственный интеллект впервые снимет полнометражный фильм практически без участия человека.

"Полноценный фильм от Grok выйдет к концу 2026 года", — заявил глава xAI Илон Маск.

Кино от искусственного интеллекта

Идея звучит амбициозно, но у Маска есть на что опереться. Он сообщил, что к 2026-му нейросеть сможет создавать реалистичные видеоролики длиной до 30 минут. Из нескольких таких эпизодов можно будет собрать полноценный фильм — с актёрской игрой, спецэффектами и даже оригинальной музыкой.

По словам Маска, Grok будет генерировать не просто картинки, а сцены с проработанной мимикой, движениями и логикой повествования. Фактически, речь идёт о новой форме кинопроизводства — когда идея превращается в готовый фильм за считаные дни.

Следующий шаг — видеоигры

Помимо кино, xAI готовит инструмент Grok Imagine — он позволит создавать интерактивные игры, где сюжет и окружение формируются искусственным интеллектом в реальном времени. Маск утверждает, что Grok Imagine сможет строить полноценные игровые миры без традиционного участия студий-разработчиков.

Если проект удастся, индустрия геймдева столкнётся с революцией: привычные процессы с написанием сценариев, 3D-моделированием и тестированием могут стать историей.

Техническая мощь Grok

Сегодня Grok обучается на 230 тысячах графических процессоров, среди которых 30 тысяч — NVIDIA GB200. Все они объединены в суперкомпьютере Colossus 1, где ИИ проходит внутреннее тестирование. Вычисления происходят в облаке, а производительность Colossus настолько высока, что, по словам Маска, позволяет системе работать с видеоматериалами почти в реальном времени.

Следом появится Colossus 2 — ещё более мощный вычислительный кластер, который станет основой для будущих поколений Grok. Его мощности должны обеспечить создание фильмов уровня Голливуда уже к 2027 году.

Grokipedia: вызов Википедии

Параллельно с этим xAI работает над Grokipedia — платформой, которая должна стать альтернативой привычной "Википедии". Проект задуман как база знаний без цензуры и с более точной модерацией. Маск обещает, что пользователи смогут получать достоверные данные, не сталкиваясь с искажениями и правками по идеологическим причинам.

Если Grokipedia будет интегрирована с Grok, пользователи смогут не только читать статьи, но и смотреть видеоверсии материалов — например, визуализированные исторические события или научные объяснения, созданные самим ИИ.

Сравнение: традиционное и ИИ-кино

Параметр Традиционное производство Grok-подход
Сценарий Пишется вручную сценаристами Генерируется по идее пользователя
Визуальные эффекты Создаются командой VFX-художников Создаются алгоритмом в реальном времени
Актёры Живые актёры на съёмках Синтетические модели и голоса
Стоимость От миллионов долларов В десятки раз дешевле
Скорость От месяцев до лет От нескольких часов до дней

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться использовать обычные генераторы видео для долгих проектов.
Последствие: результат фрагментированный, сцены не связаны между собой.
Альтернатива: Grok, который строит целую сюжетную линию с логикой и персонажами.

Ошибка: полагаться на ИИ без контроля человека.
Последствие: риск получить неэтичный контент или бессмысленный сценарий.
Альтернатива: совместное использование Grok и человеческой редакции.

Ошибка: игнорировать авторские права при генерации контента.
Последствие: блокировка публикации на платформах.
Альтернатива: использовать встроенную лицензионную библиотеку Grok Imagine.

А что если…

А что если через несколько лет кино станет не результатом труда студий, а выражением мысли одного человека и его диалога с машиной? Тогда роль режиссёра превратится в роль куратора идеи, а ИИ станет полноценным соавтором.

Такая перспектива вызывает споры: кто будет считаться автором — человек, задавший тему, или нейросеть, создавшая образы? Законодательство пока не готово ответить, но эксперты уже обсуждают необходимость новой формы авторского права для ИИ-творчества.

Плюсы и минусы ИИ-кино

Плюсы Минусы
Быстрота и низкая стоимость Потенциальная потеря человеческого стиля
Возможность для каждого стать режиссёром Риски плагиата и этических ошибок
Новые форматы повествования Зависимость от вычислительных мощностей
Расширение образовательных и игровых возможностей Неясный юридический статус авторства

FAQ

Как можно будет использовать Grok?
Платформа станет частью экосистемы X и xAI. Пользователи смогут запускать Grok Imagine и Grok Studio через подписку, создавая фильмы и игры онлайн.

Когда выйдет первый фильм Grok?
По словам Маска, к концу 2026 года. Полнометражные картины уровня Голливуда появятся ближе к 2027-му.

Сколько будет стоить использование Grok?
Тарифы пока не раскрыты. Ожидается, что базовые функции станут доступны подписчикам X Premium, а продвинутые инструменты — через корпоративные пакеты.

Будет ли Grok доступен в России?
Маск не комментировал географию запуска, но эксперты предполагают, что сервис откроется одновременно в США, Европе и ряде стран Азии.

Мифы и правда

Миф: ИИ полностью заменит режиссёров.
Правда: ИИ ускорит процесс, но художественное решение всё равно останется за человеком.

Миф: фильмы Grok будут копировать голливудские.
Правда: Grok обучается создавать уникальные сюжеты и визуальные стили.

Миф: такие технологии угрожают актёрам.
Правда: синтетические актёры могут сосуществовать с живыми, открывая новые форматы — например, гибридное кино.

3 интересных факта

  1. Суперкомпьютер Colossus 1, на котором работает Grok, потребляет более 50 мегаватт энергии.

  2. Grok Imagine сможет моделировать движение частиц и света на уровне игровых движков Unreal Engine 6.

  3. Маск планирует интегрировать Grok в Tesla и Neuralink, чтобы создавать обучающие видео и виртуальные симуляции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Французская прокуратура начала расследование против Apple из-за Siri сегодня в 15:17
Привет, Siri. Прощай, приватность? Apple расследуют за сбор личных данных

Французская прокуратура расследует Siri: правозащитники обвинили Apple в незаконном сборе голосовых данных. Что известно о деле и как защитить себя?

Читать полностью » Пентагон одобрил смартфоны Google Pixel 9 для использования в федеральных структурах США сегодня в 14:41
Шпион, ставший охранником: как смартфон Google получил доступ к тайнам Пентагона

Пентагон признал смартфоны Google Pixel самыми защищёнными на рынке и допустил их к использованию в федеральных структурах. Почему именно эти устройства заслужили доверие — в материале.

Читать полностью » Bloomberg: Тим Кук готовится покинуть пост главы Apple, преемником может стать Джон Тернус сегодня в 13:18
Apple готовится к жизни после Кука: кто станет новым лицом самой дорогой компании мира

По данным Bloomberg, Apple готовится к смене руководства: Тим Кук может покинуть пост CEO уже в ближайшие месяцы. Кто сменит легендарного лидера и куда приведёт компанию новая эпоха Тернуса?

Читать полностью » OpenAI превратит Sora в платформу для монетизации пользовательского ИИ-контента сегодня в 12:16
Монетизация из воздуха: OpenAI превращает ИИ-видео в источник прибыли для всех

Сэм Альтман объявил, что OpenAI начнёт зарабатывать на пользовательских видео, созданных с помощью Sora. Как компания собирается защитить авторов и построить «YouTube для генеративного контента»?

Читать полностью » Джефф Безос назвал бум инвестиций в искусственный интеллект сегодня в 11:17
Пузырь, который должен лопнуть — чтобы осталась цивилизация: Безос объяснил, зачем нам ИИ-безумие

Джефф Безос считает, что ажиотаж вокруг ИИ — это «хороший пузырь». Почему миллиардер уверен, что такие волны инвестиций двигают прогресс и ведут человечество к жизни за пределами Земли?

Читать полностью » Google DeepMind представила CodeMender — ИИ-агента для автоматического исправления уязвимостей сегодня в 10:18
Пока ты спишь — ИИ патчит твой код: будущее кибербезопасности уже работает

Google DeepMind представила CodeMender — ИИ-агента, который самостоятельно находит и исправляет уязвимости в коде. Это шаг к эпохе самоисправляющегося программного обеспечения.

Читать полностью » Автономные хирургические системы провели первые операции без управления человеком сегодня в 9:11
Хирургия без скальпеля и без человека: как нейросети становятся новым медицинским авторитетом

В 2025 году роботы впервые начали проводить операции без участия рук хирурга. Как машины учатся чувствовать ошибку, а врачи становятся режиссёрами операций?

Читать полностью » OpenAI инвестирует миллиарды в GPU AMD MI450 для будущих моделей ChatGPT и Sora сегодня в 8:17
Мозг ИИ теперь питается от гигаваттов: зачем OpenAI переходит на чипы AMD

OpenAI и AMD заключили многомиллиардное соглашение на поставку 6 гигаватт GPU. Почему этот контракт называют «энергетическим» и как он может изменить расстановку сил на рынке ИИ?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ошибки при растяжке: как избежать травм и подготовить мышцы
Красота и здоровье
Психологи доказали, что совместные занятия повышают уровень удовольствия
Наука
В Новой Зеландии обитал орёл с размахом крыльев 3 метра
Садоводство
Смородина восстанавливает урожай после подкормки зольным настоем и крахмальным раствором
Культура и шоу-бизнес
Дональд Трамп заявил, что спас TikTok от блокировки в США
Авто и мото
Стоимость базовой версии Jaecoo J7 в России уменьшилась на 200 тысяч рублей
Еда
Названы три причины жесткости креветок: некачественный продукт, пережарка и нарушение технологии приготовления
Питомцы
Коты запоминают настроение хозяина и подстраиваются под него
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet