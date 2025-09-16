Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Помощь ИИ в терапии
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:12

Рекордное окно и скорость на пределе: xAI выпустила Grok 4 Fast для избранных

xAI открыла ранний доступ к новой модели Grok 4 Fast

Компания xAI начала предоставлять пользователям доступ к новой модели Grok 4 Fast, которая теперь доступна подписчикам SuperGrok (через активацию опции Enable early access models в настройках подписки), а также владельцам X Premium+.

Что известно о модели

Официальных деталей пока нет, но сообщество предполагает, что Grok 4 Fast может быть основана на Sonoma Sky Alpha - модели, недавно тестировавшейся на Open Router. По стилю ответов она напоминала предыдущие версии Grok, но отличалась более высокой скоростью работы и поддержкой рекордного контекстного окна в 2 млн токенов.

Первые впечатления пользователей

Первые отзывы в X и на Reddit в основном положительные. Пользователи отмечают:
• Grok 4 Fast остаётся "рассуждающей" моделью;
• генерация ответа занимает всего несколько секунд (в отличие от десятков секунд у обычных reasoning-моделей);
• модель успешно справляется со сложными математическими задачами;
• работает быстрее конкурентов без заметной потери качества.

Ранний доступ и перспективы

В интерфейсе указано, что речь идёт о раннем доступе, а официальных анонсов и бенчмарков от xAI пока не было. Тем не менее уже сейчас модель демонстрирует значительное преимущество в скорости, что делает её интересным инструментом для пользователей, которым важны как рассуждения, так и высокая скорость генерации текста.

