Рекордное окно и скорость на пределе: xAI выпустила Grok 4 Fast для избранных
Компания xAI начала предоставлять пользователям доступ к новой модели Grok 4 Fast, которая теперь доступна подписчикам SuperGrok (через активацию опции Enable early access models в настройках подписки), а также владельцам X Premium+.
Что известно о модели
Официальных деталей пока нет, но сообщество предполагает, что Grok 4 Fast может быть основана на Sonoma Sky Alpha - модели, недавно тестировавшейся на Open Router. По стилю ответов она напоминала предыдущие версии Grok, но отличалась более высокой скоростью работы и поддержкой рекордного контекстного окна в 2 млн токенов.
Первые впечатления пользователей
Первые отзывы в X и на Reddit в основном положительные. Пользователи отмечают:
• Grok 4 Fast остаётся "рассуждающей" моделью;
• генерация ответа занимает всего несколько секунд (в отличие от десятков секунд у обычных reasoning-моделей);
• модель успешно справляется со сложными математическими задачами;
• работает быстрее конкурентов без заметной потери качества.
Ранний доступ и перспективы
В интерфейсе указано, что речь идёт о раннем доступе, а официальных анонсов и бенчмарков от xAI пока не было. Тем не менее уже сейчас модель демонстрирует значительное преимущество в скорости, что делает её интересным инструментом для пользователей, которым важны как рассуждения, так и высокая скорость генерации текста.
