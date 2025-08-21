Удар ниже пояса: какие последствия могут ждать мужчин после травмы паха
Травмы паховой области могут иметь последствия, о которых многие мужчины даже не задумываются. Терапевт Зои Уильямс в своей колонке для The Sun рассказала о возможных осложнениях и дала рекомендации пострадавшему.
История пациента
59-летний мужчина обратился к врачу после удара в пах, который он получил, пытаясь успокоить агрессивную женщину.
"Она дважды пнула меня в пах, причинив сильную боль. Через несколько дней я обнаружил кровь в моче, которая сейчас уже исчезла", — поделился читатель.
После травмы у него появилась эректильная дисфункция, из-за чего он стал избегать близости, а его партнерша заподозрила измену.
Возможные осложнения
По словам Уильямс, травмы паховой области могут привести к:
- проблемам с мочевым пузырем и мочевыводящими путями;
- эректильной дисфункции;
- повреждению мочевого пузыря или уретры;
- нарушению кровоснабжения половых органов;
- повреждению нервов, отвечающих за эрекцию.
Кровь в моче — тревожный симптом, который может указывать на повреждение внутренних структур.
Совет врача
Уильямс подчеркнула, что причиной проблем стала именно травма, а не хроническое заболевание. Она рекомендовала мужчине как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование, а также быть честным с партнершей, чтобы избежать недопониманий.
