Удар ниже пояса: какие последствия могут ждать мужчин после травмы паха

Травмы паховой области могут иметь последствия, о которых многие мужчины даже не задумываются. Терапевт Зои Уильямс в своей колонке для The Sun рассказала о возможных осложнениях и дала рекомендации пострадавшему.

История пациента

59-летний мужчина обратился к врачу после удара в пах, который он получил, пытаясь успокоить агрессивную женщину.

"Она дважды пнула меня в пах, причинив сильную боль. Через несколько дней я обнаружил кровь в моче, которая сейчас уже исчезла", — поделился читатель.

После травмы у него появилась эректильная дисфункция, из-за чего он стал избегать близости, а его партнерша заподозрила измену.

Возможные осложнения

По словам Уильямс, травмы паховой области могут привести к:

проблемам с мочевым пузырем и мочевыводящими путями;

эректильной дисфункции;

повреждению мочевого пузыря или уретры;

нарушению кровоснабжения половых органов;

повреждению нервов, отвечающих за эрекцию.

Кровь в моче — тревожный симптом, который может указывать на повреждение внутренних структур.

Совет врача

Уильямс подчеркнула, что причиной проблем стала именно травма, а не хроническое заболевание. Она рекомендовала мужчине как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование, а также быть честным с партнершей, чтобы избежать недопониманий.