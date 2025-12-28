Доставка в Кургане играет в новогоднюю лотерею: привезут или простите, всё отменилось

За несколько дней до Нового года жители Кургана столкнулись с неожиданной проблемой: один из популярных сервисов доставки продуктов из магазинов перестал нормально работать, а заказы массово отменяются. Об этом сообщает URA. RU: горожане жалуются, что рискуют встретить праздник с полупустыми столами, поскольку оформить доставку из супермаркетов становится почти невозможно даже при повторных попытках.

Заказы отменяются один за другим

По словам жителей, в последние дни заказы регулярно срываются: сервис сначала принимает заявку, а затем отменяет её. Причины, которые озвучивают в службе поддержки, каждый раз разные — от технического сбоя до высокой нагрузки и отсутствия отдельных товаров. Однако результат, как утверждают курганцы, неизменен: продукты не привозят, а попытка оформить заказ снова заканчивается очередной отменой.

"Работаю на дому, смена длится 12 часов, в магазин мне не отойти, поэтому обычно при такой нагрузке делаю заказ продуктов из супермаркетов. Но в последние дни невозможно сделать заказ: уже в который раз он отменяется сервисом. В службе поддержки поясняют это то техническим сбоем, то отсутствием продуктов, то высокой нагрузкой. Похоже, к новогоднему столу придется готовить из остатков того, что еще есть в холодильнике", — сообщили корреспонденту URA. RU горожане.

Жалобы, по данным издания, поступают от людей, которые пользуются доставкой не из удобства, а по необходимости — например, из-за работы на дому или плотного графика. В таких условиях сбои сервиса превращаются в реальную проблему, особенно в период, когда спрос на продукты и готовую еду резко растет.

Почему уведомление об отмене особенно раздражает

Отдельное недовольство у жителей вызывает то, что сообщение об отмене приходит только в день доставки. То есть человек фактически теряет время, рассчитывает на привоз и планирует готовку, но узнает о проблеме в последний момент. После этого сервис предлагает оформить заказ заново, но, по словам курганцев, повторная попытка обычно заканчивается тем же самым.

Как уточняет URA. RU, сервис пытается сгладить ситуацию скидками из-за возникающих проблем. Однако на практике это не решает главную задачу — получить продукты. Поэтому скидка воспринимается скорее как формальность, чем как реальная компенсация, особенно если заказ срывается несколько раз подряд.

Риск "скромных столов" и предновогодний ажиотаж

Жители связывают происходящее с повышенной нагрузкой перед праздниками. В последние дни декабря спрос на доставку традиционно растет, а вместе с ним увеличивается и вероятность сбоев. При этом курганцы считают, что из-за такого ажиотажа у некоторых горожан новогодний стол может оказаться значительно скромнее, чем планировалось.

В итоге ситуация вокруг доставки воспринимается не как частный сбой, а как системная проблема: сервис принимает заказ, отменяет его в день доставки, предлагает повторить попытку и выдает скидку — но цепочка повторяется. Для части жителей это означает, что к празднику придется готовить из того, что уже есть дома, или искать альтернативу в магазинах, куда они из-за режима работы не всегда могут попасть.