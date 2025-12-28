Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полезные продукты
Полезные продукты
© unsplash.com by Fatane Rahimi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Уральский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:12

Доставка в Кургане играет в новогоднюю лотерею: привезут или простите, всё отменилось

В Кургане массово отменяют заказы на доставку продуктов — жители города

За несколько дней до Нового года жители Кургана столкнулись с неожиданной проблемой: один из популярных сервисов доставки продуктов из магазинов перестал нормально работать, а заказы массово отменяются. Об этом сообщает URA. RU: горожане жалуются, что рискуют встретить праздник с полупустыми столами, поскольку оформить доставку из супермаркетов становится почти невозможно даже при повторных попытках.

Заказы отменяются один за другим

По словам жителей, в последние дни заказы регулярно срываются: сервис сначала принимает заявку, а затем отменяет её. Причины, которые озвучивают в службе поддержки, каждый раз разные — от технического сбоя до высокой нагрузки и отсутствия отдельных товаров. Однако результат, как утверждают курганцы, неизменен: продукты не привозят, а попытка оформить заказ снова заканчивается очередной отменой.

"Работаю на дому, смена длится 12 часов, в магазин мне не отойти, поэтому обычно при такой нагрузке делаю заказ продуктов из супермаркетов. Но в последние дни невозможно сделать заказ: уже в который раз он отменяется сервисом. В службе поддержки поясняют это то техническим сбоем, то отсутствием продуктов, то высокой нагрузкой. Похоже, к новогоднему столу придется готовить из остатков того, что еще есть в холодильнике", — сообщили корреспонденту URA. RU горожане.

Жалобы, по данным издания, поступают от людей, которые пользуются доставкой не из удобства, а по необходимости — например, из-за работы на дому или плотного графика. В таких условиях сбои сервиса превращаются в реальную проблему, особенно в период, когда спрос на продукты и готовую еду резко растет.

Почему уведомление об отмене особенно раздражает

Отдельное недовольство у жителей вызывает то, что сообщение об отмене приходит только в день доставки. То есть человек фактически теряет время, рассчитывает на привоз и планирует готовку, но узнает о проблеме в последний момент. После этого сервис предлагает оформить заказ заново, но, по словам курганцев, повторная попытка обычно заканчивается тем же самым.

Как уточняет URA. RU, сервис пытается сгладить ситуацию скидками из-за возникающих проблем. Однако на практике это не решает главную задачу — получить продукты. Поэтому скидка воспринимается скорее как формальность, чем как реальная компенсация, особенно если заказ срывается несколько раз подряд.

Риск "скромных столов" и предновогодний ажиотаж

Жители связывают происходящее с повышенной нагрузкой перед праздниками. В последние дни декабря спрос на доставку традиционно растет, а вместе с ним увеличивается и вероятность сбоев. При этом курганцы считают, что из-за такого ажиотажа у некоторых горожан новогодний стол может оказаться значительно скромнее, чем планировалось.

В итоге ситуация вокруг доставки воспринимается не как частный сбой, а как системная проблема: сервис принимает заказ, отменяет его в день доставки, предлагает повторить попытку и выдает скидку — но цепочка повторяется. Для части жителей это означает, что к празднику придется готовить из того, что уже есть дома, или искать альтернативу в магазинах, куда они из-за режима работы не всегда могут попасть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Следственный комитет начал проверку в замерзающем поселке Ключи 13.12.2025 в 13:50
Неделя без света и тепла: СК занялся деревней, где дети учат уроки при свечах

После недели перебоев с электричеством и холода в домах деревни Ключи следователи начали проверку, оценивая действия энергетиков и масштабы проблемы.

Читать полностью » Более 200 домов в Ключах замерзают без электричества — Россети Урал 11.12.2025 в 9:51
Отопление, вода, связь — всё рухнуло в одночасье: кошмар жителей Ключей на фоне рекордных холодов

Деревня под Челябинском двое суток сидит с перебоями света, более 200 домов остывают, а жители в морозы ждут, когда энергетики окончательно восстановят сеть.

Читать полностью » Контролеры сняли с продажи десять видов пельменей в Кургане — Россельхознадзор 11.12.2025 в 8:35
Десять видов пельменей и одна критическая ошибка: как малый бизнес попал под прицел проверяющих

Россельхознадзор приостановил выпуск курганских пельменей сразу нескольких видов — производителю дали две недели, чтобы доказать безопасность продукции.

Читать полностью » Красную икру продают по 65 рублей за банку в Челябинске — URA.RU 11.12.2025 в 8:20
Икорный лоттерейный билет: челябинцы рискуют, покупая деликатес с доставкой из объявлений

В Челябинской области появились десятки объявлений о продаже красной икры по цене от 65 рублей, но минимальный заказ — 30 банок — заставляет задуматься о реальном качестве товара.

Читать полностью » Поезд Деда Мороза собрал у вокзала Ишима 3000 человек — МегаТюмень 11.12.2025 в 7:51
Организаторы не ожидали такого ажиотажа: поезд Деда Мороза едва не привёл к трагедии в Ишиме

В Ишиме поезд Деда Мороза собрал тысячи горожан у вокзала, но из-за ограниченного доступа к составу праздник для многих закончился в давке у входа.

Читать полностью » Челябинская область отменит бесплатное молоко для школьников с 2026 года — Минобрнауки 11.12.2025 в 7:44
Вместо стакана молока: что появится в тарелках у школьников после громкой отмены 2026 года

В Челябинской области решили отказаться от бесплатного молока для младших школьников с 2026 года, пообещав заменить его более "современным" набором молочных продуктов.

Читать полностью » Тарифы на холодную воду в Тюмени вырастут на 32 процента — водоканал 10.12.2025 в 9:13
Водоканал решил не мелочиться: тюменцы будут платить за воду на 32% больше

В Тюмени в 2026 году тарифы ЖКХ повысят дважды — в январе и октябре. Холодная вода может прибавить более 30% за раз.

Читать полностью » На Южном Урале закрыли восемь школ из за роста заболевших ОРВИ 08.12.2025 в 17:26
ОРВИ снова меняет правила: в регионе разворачивается масштабный уход на дистанционку

Восемь школ на Южном Урале перешли на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ, а отдельные классы в регионе закрыты на карантин до стабилизации ситуации.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Запрет на экспорт сантехники грозит итальянским компаниям убытками — Трани
Красота и здоровье
Вирус гриппа меняется и становится устойчивым к лекарствам — Мелерзанов
Туризм
Россиянка потратила 24 500 рублей на трехдневную поездку в Батуми — путешественница
Общество
Мошенники продают красную икру с полной предоплатой — Роскачество
Мир
Дед Мороз открыл резиденцию в городе Роквилл под Вашингтоном — РИАН
СЗФО
Новогодний баннер в Кронштадте содержит четыре орфографические ошибки — организаторы
Экономика
Экспорт российских сыров и творога вырос на 13% за 10 месяцев — Агроэкспорт
Наука
Вращение Земли постепенно замедляется на больших временных масштабах — Ecoticias
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet