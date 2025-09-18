Немецкий ритейлер не справился с соседями: что происходит с магазинами "Фасоль"
В столице Урала прекратил работу магазин продуктовой сети "Фасоль", которую в России развивает немецкий ритейлер Metro. По данным аналитиков Infoline, с начала 2024 года в стране закрылись почти 9% таких торговых точек — об этом пишет "Коммерсантъ".
Что говорят сотрудники
Корреспондент URA. RU пообщался с продавцами и узнал, что ситуация остаётся непростой:
"По Екатеринбургу у нас пока тишина, не было информации. Один магазин закрылся, там невыгодно было торговать, который на Малышева был, они переехали на Сурикова", — рассказала сотрудница.
По её словам, после переезда дела владельца точки не улучшились, и там снова могут готовиться к закрытию. Согласно сервису "Яндекс Карты", сейчас в городе работает 12 магазинов "Фасоль".
Ассортимент и конкуренты
Формат "Фасоли" — это магазины "у дома", работающие по франшизе. Главные конкуренты сети — супермаркеты "Магнит", "Магнит у дома", "Жизньмарт", а также магазины X5 Group — в частности, "Пятерочка".
Ассортимент в "Фасоли" сравнительно небольшой, однако цены на многие товары сопоставимы с другими сетями:
-
пачка макарон — 67 рублей (в "Пятерочке" — 64,99 руб.);
-
лапша быстрого приготовления — 29 рублей (столько же в "Пятерочке").
Разница в ценах
Некоторые товары оказались заметно дороже:
-
плавленый сыр — 183 рубля ("Перекресток" — 159,99 руб.);
-
молотый кофе популярной марки — 843 рубля ("Магнит" — 649,99 руб.).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru