Немецкий ритейлер не справился с соседями: что происходит с магазинами "Фасоль"

В столице Урала прекратил работу магазин продуктовой сети "Фасоль", которую в России развивает немецкий ритейлер Metro. По данным аналитиков Infoline, с начала 2024 года в стране закрылись почти 9% таких торговых точек — об этом пишет "Коммерсантъ".

Что говорят сотрудники

Корреспондент URA. RU пообщался с продавцами и узнал, что ситуация остаётся непростой:

"По Екатеринбургу у нас пока тишина, не было информации. Один магазин закрылся, там невыгодно было торговать, который на Малышева был, они переехали на Сурикова", — рассказала сотрудница.

По её словам, после переезда дела владельца точки не улучшились, и там снова могут готовиться к закрытию. Согласно сервису "Яндекс Карты", сейчас в городе работает 12 магазинов "Фасоль".

Ассортимент и конкуренты

Формат "Фасоли" — это магазины "у дома", работающие по франшизе. Главные конкуренты сети — супермаркеты "Магнит", "Магнит у дома", "Жизньмарт", а также магазины X5 Group — в частности, "Пятерочка".

Ассортимент в "Фасоли" сравнительно небольшой, однако цены на многие товары сопоставимы с другими сетями:

пачка макарон — 67 рублей (в "Пятерочке" — 64,99 руб.);

лапша быстрого приготовления — 29 рублей (столько же в "Пятерочке").

Разница в ценах

Некоторые товары оказались заметно дороже: