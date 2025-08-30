Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Продукты как оружие против лени: тренировка, которую невозможно отложить

Врачи советуют использовать сумки с продуктами для укрепления мышц дома

Каждый поход в магазин может превратиться в небольшую тренировку. Вместо того чтобы сразу раскладывать продукты по полкам, используйте тяжёлые сумки как импровизированные гантели. Такой подход поможет укрепить мышцы, добавить тонуса и сделать привычные дела более полезными для здоровья.

Вес полной сумки легко достигает 8-10 килограммов, а этого вполне достаточно, чтобы нагрузить мышцы и повысить общий уровень активности. Главное — начинать с умеренной нагрузки, постепенно добавляя вес: бутылки с водой, пакеты с крупами или макаронами отлично справятся с ролью утяжелителей.

Тренировка с сумками: 20 минут пользы

Эта программа займёт около 20 минут и задействует всё тело: ноги, руки, плечи и спину. Она подойдёт тем, у кого нет под рукой спортивного инвентаря, но есть желание поддерживать форму.

Приседания с сумками

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, сумки держите по бокам. Приседайте до параллели с полом или чуть выше, следя, чтобы колени не выходили за носки. Внизу задержитесь на секунду, затем вернитесь в исходное положение, толкаясь пятками от пола.

Выпады на месте

Возьмите сумки в руки и сделайте шаг вперёд. Опускайтесь до угла 90 градусов в коленях, но не касайтесь задним коленом пола. Толкнитесь пяткой передней ноги и вернитесь в исходное положение. Повторяйте, меняя ноги.

Подъём рук в стороны

Встаньте прямо, слегка согнув колени. Сумки держите по бокам ладонями к себе. Поднимайте руки через стороны до уровня плеч, задерживайтесь на секунду и медленно опускайте вниз.

Жим на трицепс из-за головы

Сядьте на стул, спину держите ровно. Поднимите сумки над головой, затем опустите их за голову, сгибая руки в локтях. Локти должны оставаться близко к голове. Вернитесь в исходное положение, полностью выпрямляя руки.

Сгибания на бицепс

Встаньте прямо, сумки держите ладонями вперёд. Сгибайте руки в локтях, поднимая сумки к плечам. В верхней точке задержитесь и медленно опустите вниз, не раскачивая корпус.

Тяга в наклоне

Встаньте, слегка согнув колени. Наклонитесь вперёд до положения, когда спина почти параллельна полу. Сумки держите в опущенных руках. Тяните их к талии, сводя лопатки, затем плавно опустите обратно.

Полезные советы

• Если тяжело удерживать равновесие при выпадах, сначала потренируйтесь без веса или придерживайтесь за спинку стула.
• Для большей безопасности следите за техникой: не сутультесь, держите корпус напряжённым, не поднимайте вес рывками.
• Если сумки слишком лёгкие, просто увеличьте их вес, добавив больше продуктов или книг.

Регулярное выполнение этих упражнений не только заменит мини-тренажёрный зал, но и поможет сделать каждую повседневную задачу шагом к лучшей форме.

