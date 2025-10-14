Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луксор
Луксор
© commons.wikimedia.org by AdaVegas Travel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:50

Гробницы не царей, но почти царские: как археологи открыли тайну древнего некрополя под Луксором

Археологи нашли богатые гробницы в Луксоре, раскрывающие культуру и религию Нового царства

На западном берегу Нила, в древнем некрополе Дра Абу-эль-Нага неподалёку от Луксора, археологи Египта совершили поистине выдающееся открытие. Здесь, в песках, укрытых тысячелетиями, были обнаружены три гробницы знатных египтян времён Нового царства - периода, когда страна фараонов переживала расцвет искусства, архитектуры и религии.

Хотя эти люди не были правителями, их жизнь и посмертное величие соперничают с царскими усыпальницами. Новая находка помогает понять, как жили, верили и хоронили себя те, кто стоял у трона фараонов.

Кто покоится в гробницах

По словам представителей Министерства по делам древностей Египта, гробницы принадлежали высокопоставленным чиновникам и жрецам, занимавшим ключевые посты в управлении и религиозных ритуалах при дворе фараонов XVIII династии.

На стенах захоронений сохранились росписи, где изображены сцены подношений богам, семейные обряды, приёмы у фараона и даже сцены охоты. Эти фрески — настоящий исторический архив, рассказывающий о повседневной жизни знати Древнего Египта.

"Каждая гробница открывает личную историю человека, стоявшего рядом с властью и верой", — отметил представитель Министерства археологии Египта.

Сравнение

Эпоха Тип погребений Характерные черты Известные находки
Древнее царство Мастабы и пирамиды Простая геометрия, культ Солнца Саккара, Гиза
Среднее царство Скальные усыпальницы Росписи и статуи умерших Бени-Хасан
Новое царство Погребальные комплексы чиновников и фараонов Богатая символика, тексты "Книги мёртвых" Долина Царей, Дра Абу-эль-Нага

Советы шаг за шагом (для исследователей и туристов)

  1. Посетите Луксор. Это крупнейший археологический музей под открытым небом Египта.

  2. Выберите время. Лучший сезон для экскурсий — с октября по март, когда жара спадает.

  3. Запишитесь на тур с гидом-египтологом. Он поможет понять символику изображений и значение найденных артефактов.

  4. Не касайтесь фресок. Даже прикосновение может разрушить слой краски, переживший три тысячи лет.

  5. Посетите музей Луксора. Здесь уже представлены первые находки из новых гробниц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проводить фотосъёмку со вспышкой.
    Последствие: ультрафиолет разрушает древние краски.
    Альтернатива: использовать режим без вспышки или разрешённые камеры.

  • Ошибка: считать, что такие усыпальницы были роскошью только фараонов.
    Последствие: недооценка роли чиновников и жрецов.
    Альтернатива: понимать, что знать Нового царства имела почти царский статус.

  • Ошибка: воспринимать фрески как просто украшение.
    Последствие: упускается их сакральное значение.
    Альтернатива: помнить, что изображения служили проводником души в загробный мир.

А что если…

А что если рядом с этими гробницами скрываются другие? Археологи считают, что это вполне возможно. Дра Абу-эль-Нага — часть обширного комплекса некрополей, и многие его участки всё ещё не исследованы. Новейшие георадары уже показали наличие подземных пустот — возможно, новых усыпальниц или складов с подношениями богам.

Плюсы и минусы открытий

Аспект Плюсы Минусы
Научная ценность Расширяет знания о Новом царстве Требует дорогостоящей консервации
Туризм Привлекает посетителей в Луксор Нужен строгий контроль для сохранности памятников
Историческое значение Помогает понять социальную иерархию Египта Опасность разрушения при неосторожных раскопках

FAQ

Что особенного в некрополе Дра Абу-эль-Нага?
Это древний погребальный комплекс, где хоронили вельмож и жрецов, служивших фараонам XVIII династии.

Можно ли посетить найденные гробницы?
Пока нет — они находятся на стадии реставрации и изучения, но планируется открытие для туристов.

Что найдено внутри?
Керамические сосуды, амулеты, деревянные саркофаги, остатки мумифицированных тел и фрагменты расписанных стен.

Какова дата открытия?
Археологические работы завершились осенью 2025 года, и результаты официально представили в октябре.

Мифы и правда

  • Миф: вельможи не могли иметь украшенных гробниц.
    Правда: многие чиновники обладали почти царскими усыпальницами, отражавшими их высокий статус.

  • Миф: все мумии были забальзамированы одинаково.
    Правда: у знати существовали собственные ритуалы и материалы для мумификации.

  • Миф: такие находки больше не совершаются.
    Правда: Египет остаётся одной из самых активных археологических зон мира.

Исторический контекст

  1. Некрополь Дра Абу-эль-Нага служил местом захоронения с эпохи XVII династии.

  2. Здесь покоятся близкие фараонов, жрецы и придворные художники.

  3. Новое открытие 2025 года дополняет карту захоронений, связывая найденные гробницы с уже известными усыпальницами времён Тутмоса III и Аменхотепа II.

Три интересных факта

  1. В одной из гробниц сохранилась надпись с упоминанием праздника Опет — важного религиозного события в честь бога Амона.

  2. Археологи нашли фрагменты краски, сделанные из лазурита и меди — одних из самых дорогих пигментов Древнего Египта.

  3. При раскопках использовались 3D-сканеры, чтобы зафиксировать расположение артефактов до их извлечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование показало, что люди с СДВГ обладают повышенной креативностью и воображением — Хан Фанг сегодня в 15:50
Когда рассеянность — это сила: новое исследование показало, что люди с СДВГ чаще проявляют гениальную креативность

Отвлечённый ум — не помеха, а источник вдохновения. Учёные доказали, что люди с чертами СДВГ генерируют больше оригинальных идей благодаря особенному типу мышления.

Читать полностью » Эмоциональные барьеры снижают доступность стоматологической помощи и углубляют неравенство - Луна Долезал сегодня в 6:32
Один неловкий вопрос — и пациент пропал: как осуждение в кресле врача отталкивает людей от лечения

Почему люди боятся стоматологов не из-за боли, а из-за стыда? Исследование объясняет, как смущение за свои зубы формирует замкнутый круг избегания лечения.

Читать полностью » Клювоголовая рептилия юрского периода восстановлена из окаменелостей музеев - Ханна Уитлок сегодня в 5:18
Две половинки одного чуда: учёные случайно собрали древнее существо из экспонатов двух музеев

Учёные объединили две музейные находки и выявили древнюю древесную ящерицу, жившую 150 миллионов лет назад. Как ошибка прошлого помогла раскрыть новое звено эволюции.

Читать полностью » Палеонтолог Дин Ломакс: скелет с Юрского берега оказался новым видом морской рептилии сегодня в 4:22
На дне древнего моря прятался хищник, которого не знала наука

На южном побережье Англии найден новый вид древней морской рептилии. Его открытие проливает свет на эволюцию обитателей океанов юрского периода.

Читать полностью » Гарвардский астрофизик Лёб: масса кометы 3I/ATLAS превышает 33 млрд тонн сегодня в 3:16
Он летит быстрее света наших представлений: что скрывает 3I/ATLAS

Учёные обнаружили в Солнечной системе новый межзвёздный объект 3I/ATLAS — гигант в пять километров, который движется с невероятной скоростью. Но действительно ли он комета?

Читать полностью » NASA испытало новый телескоп для поиска экзопланет на высоте 37 километров сегодня в 2:16
Поймать планету в луче звезды: в небо поднялся телескоп, способный на невозможное

Телескоп NASA, запущенный на гелиевом шаре, способен увидеть то, что раньше скрывалось за сиянием звёзд. Как работает устройство и зачем его отправили в стратосферу.

Читать полностью » Институт глобальных систем Эксетера сообщил о критическом состоянии коралловых рифов сегодня в 1:16
Планета у порога перемен: коралловые рифы стали первой жертвой новой эры

Учёные зафиксировали первый климатический переломный момент: коралловые рифы массово гибнут, но ещё остаётся шанс спасти их, если действовать быстро.

Читать полностью » Журнал American Naturalist сообщил об открытии нового механизма симбиоза насекомых и растений сегодня в 0:28
Играл в лесу — перевернул науку: восьмилетний мальчик стал соавтором открытия

Игра восьмилетнего мальчика в лесу обернулась открытием, которое заставило учёных иначе взглянуть на союз муравьёв, ос и деревьев.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Руководители Ford и Fortescue отметили высокий уровень роботизации на китайских заводах — The Telegraph
Наука
Проживание в съёмном жилье повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей
Наука
Крупнейший кратер Луны образовался в результате удара астероида с севера, а не с юга
УрФО
Илья Обабков: переезд СУНЦ УрФУ в Новокольцовский — шаг к созданию кампуса будущего
Красота и здоровье
Форма парфюма влияет на стойкость и настроение аромата — спрей, ролик или бальзам раскрываются по-разному
Красота и здоровье
Исследователи подтвердили: косточка авокадо пригодна для напитков и ухода за кожей при умеренном использовании
Спорт и фитнес
Прыжки через скакалку: улучшение кардио и координации по мнению экспертов
УрФО
В Свердловской области за неделю выявлено более 29 тысяч случаев ОРВИ — ситуация стабилизируется
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet