Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:27

Грязный номер — чистый приговор: как новые правила могут лишить водителей прав

Управление автомобилем с просроченными правами станет нарушением с 1 января 2026 года — МВД

С начала 2026 года правила для российских автомобилистов станут заметно строже, а ответственность за формальные, на первый взгляд, нарушения — ощутимее. Речь идёт не о точечных поправках, а о системных изменениях, которые затронут миллионы водителей по всей стране. Об этом сообщает издание "ДВ-РОСС" со ссылкой на информацию Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Просроченные права — под полный запрет

Одним из ключевых нововведений станет абсолютный запрет на управление автомобилем с истекшим сроком действия водительского удостоверения. С 1 января 2026 года такая ситуация будет однозначно квалифицироваться как административное правонарушение.

В ГУОБДД напоминают, что в период пандемии COVID-19 действовали временные меры, позволявшие автоматически продлевать срок действия водительских прав. Однако с завершением этих послаблений контроль за актуальностью документов возвращается в стандартный правовой режим. Управление транспортным средством с просроченным удостоверением повлечёт применение санкций, включая административный штраф.

Грязные номера — риск лишиться прав

Ещё одно принципиальное изменение касается государственных регистрационных знаков. С 2026 года управление автомобилем с загрязнёнными номерами может повлечь лишение водительских прав, тогда как ранее за такое нарушение предусматривался только штраф.

Новая мера направлена на борьбу с ситуациями, когда номера становятся нечитаемыми — как умышленно, так и по небрежности. При этом эксперты отмечают, что под удар могут попасть и добросовестные водители, если они своевременно не устранят загрязнение номерных знаков, особенно в сложных погодных условиях.

Повышенные требования к дисциплине водителей

Специалисты в сфере дорожной безопасности подчёркивают, что вводимые меры требуют от автомобилистов более внимательного отношения к техническому состоянию транспорта и соблюдению формальных требований. Даже кратковременное игнорирование состояния номерных знаков или сроков действия документов может привести к серьёзным последствиям, вплоть до временного лишения права управления.

В ГУОБДД отмечают, что цель реформы — не увеличение числа наказанных водителей, а повышение общей дисциплины и прозрачности на дорогах. Усиление контроля должно, по замыслу ведомства, способствовать снижению числа нарушений и росту уровня безопасности для всех участников дорожного движения.

