Грипп выбрал фаворита: гонконгский штамм давит другие вирусы по всей стране

Распространение гриппа в текущем эпидемическом сезоне в ряде российских регионов приобрело выраженный перекос в сторону одного штамма, что вызывает особое внимание санитарных служб. Об этом сообщает ТАСС. Речь идёт о вирусе гриппа A (H3N2), известном как гонконгский, который зафиксирован как доминирующий сразу в 12 субъектах страны — от Дальнего Востока до Северо-Запада.

Где выявлен гонконгский грипп

По данным региональных управлений Роспотребнадзора и органов здравоохранения, штамм A (H3N2) стал основным или единственным выявленным вариантом вируса гриппа в ряде территорий. В Смоленской области с начала эпидемического сезона лабораторно подтверждено 99 случаев гриппа, и подавляющее большинство из них связано именно с этим штаммом.

Аналогичная ситуация отмечена в Тюменской, Вологодской и Калининградской областях, а также в Бурятии, Приморском крае и Республике Алтай. В этих регионах A (H3N2) либо преобладает среди выявленных случаев, либо фактически вытеснил другие варианты вируса.

Данные по отдельным регионам

В Еврейской автономной области на 49-й неделе эпидемиологического наблюдения все 146 зарегистрированных случаев гриппа были отнесены к типу H3N2. В Забайкальском крае почти половина заболевших — 49,1% — также инфицированы гонконгским штаммом, что подтверждает его активную циркуляцию.

Кроме того, случаи заражения этим вариантом гриппа зафиксированы в Республике Коми, Томской области и на Камчатке. Таким образом, география распространения штамма охватывает как европейскую часть страны, так и регионы Сибири и Дальнего Востока.

Сопутствующие вирусы и эпидситуация

Специалисты подчёркивают, что, помимо гриппа, в регионах продолжают циркулировать и другие респираторные вирусы. В структуре заболеваемости сохраняются случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекций, что осложняет общую эпидемиологическую картину.

Медицинские службы отмечают необходимость дифференциальной диагностики, поскольку симптомы различных ОРВИ могут быть схожими. В условиях доминирования гонконгского гриппа особое значение приобретает своевременное обращение за медицинской помощью и лабораторное подтверждение диагноза.