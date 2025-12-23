Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Доктор держит в руке шприц
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:11

Считали последствием гриппа, а ошиблись: что на самом деле бьет по зрению

Последствия гриппа опаснее самой болезни — вирусолог Зверев

Проблемы со зрением после перенесенного гриппа, как правило, не связаны напрямую с самим вирусом и чаще всего имеют другое происхождение, пояснил вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев. О влиянии гриппа на организм и его осложнениях специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Зверев отметил, что снижение зрения после болезни нередко ошибочно связывают именно с гриппом, хотя для этого вируса такие последствия нехарактерны. По его словам, в подобных случаях речь может идти о другой инфекции, например аденовирусе, который способен вызывать воспаление глаз.

"Могут быть нарушения зрения, но временные, какой-то еще воспалительный процесс. Скорее всего даже может был не грипп, а аденовирус, который вызывает конъюнктивиты вирусные. И после этого могли быть последствия. Для гриппа не очень характерно", — отметил вирусолог.

Эксперт подчеркнул, что без лабораторного подтверждения сложно точно утверждать, каким именно вирусом болел человек. При этом сам грипп чаще всего опасен обострением хронических заболеваний, а не изолированным влиянием на зрение.

"Известно, что вирус гриппа иногда поражает кишечник, желудок. Могут быть осложнения у тех, кто страдает этими болезнями. Заболевания сердечно-сосудистой, легочной и эндокринной системы. Поэтому мы рекомендуем всем делать прививки. Люди привитые от гриппа не болеют так тяжело. Во всяком случае, смертных случаев не зарегистрировано у привитых", — отметил вирусолог.

По словам специалиста, нынешний "гонконгский" грипп ничем не отличается от предыдущих видов вируса.

"Тут ничего особенного нет. Это тот же самый вариант, H3N2, который был в прошлом году. Ну, похожий, скажем так. Вакцина работает. Лекарства, которые работали, тоже работают. Ничего сильно не изменилось", — подчеркнул учёный.

