Грипп уже здесь, но еще не поздно: как прививка от гриппа поможет избежать серьёзных последствий

Сезоны вирусных инфекций в России становятся всё менее предсказуемыми, и грипп может циркулировать дольше обычного. Врач-аллерголог Ксения Рябова, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, сообщает ТАСС, что самое время подумать о профилактике.

Когда делать прививку от гриппа?

По словам Ксении Рябовой, даже если вакцинация была пропущена в начале сезона, прививку от гриппа можно и нужно сделать прямо сейчас.

"Вакцинироваться никогда не поздно, несмотря на то, что сезон уже начался", — утверждает врач.

Причина тому — смазанные сезоны вирусных инфекций и продлённый период циркуляции гриппа. На данный момент вакцинация остаётся единственным способом защиты от заболевания, который действительно помогает организму бороться с вирусом.

Барьерные средства защиты как дополнительная мера

Для людей с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями врач рекомендует использовать барьерные средства защиты, такие как маски и перчатки. Это особенно актуально в регионах с повышенным уровнем заболеваемости, где вспышки гриппа могут сопровождаться ростом числа заболевших ОРВИ.

Грипп в России: ситуация в цифрах

По информации Роспотребнадзора, в России наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В этом году в структуре заболеваемости преобладает вирус гриппа А (H3N2), или гонконгский грипп.

Однако большинство случаев протекает в лёгкой и средней форме — около 99,5% от всех диагностированных случаев. Госпитализации составляют лишь 1,8% от общего числа заболевших.