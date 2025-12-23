Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вакцинация — укол в руку
Вакцинация — укол в руку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:03

Грипп уже здесь, но еще не поздно: как прививка от гриппа поможет избежать серьёзных последствий

Врач Рябова заявила, что прививку от гриппа можно сделать и сейчас – ТАСС

Сезоны вирусных инфекций в России становятся всё менее предсказуемыми, и грипп может циркулировать дольше обычного. Врач-аллерголог Ксения Рябова, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, сообщает ТАСС, что самое время подумать о профилактике.

Когда делать прививку от гриппа?

По словам Ксении Рябовой, даже если вакцинация была пропущена в начале сезона, прививку от гриппа можно и нужно сделать прямо сейчас.

"Вакцинироваться никогда не поздно, несмотря на то, что сезон уже начался", — утверждает врач.

Причина тому — смазанные сезоны вирусных инфекций и продлённый период циркуляции гриппа. На данный момент вакцинация остаётся единственным способом защиты от заболевания, который действительно помогает организму бороться с вирусом.

Барьерные средства защиты как дополнительная мера

Для людей с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями врач рекомендует использовать барьерные средства защиты, такие как маски и перчатки. Это особенно актуально в регионах с повышенным уровнем заболеваемости, где вспышки гриппа могут сопровождаться ростом числа заболевших ОРВИ.

Грипп в России: ситуация в цифрах

По информации Роспотребнадзора, в России наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В этом году в структуре заболеваемости преобладает вирус гриппа А (H3N2), или гонконгский грипп.

Однако большинство случаев протекает в лёгкой и средней форме — около 99,5% от всех диагностированных случаев. Госпитализации составляют лишь 1,8% от общего числа заболевших.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоматологические услуги могут подорожать на 50-100% в 2026 году — Балакирева вчера в 16:45
От зубных имплантов до чистки: как повышение цен на стоматологические материалы скажется на пациентах

В 2026 году стоматологические услуги в России могут подорожать на 50-100%. Как повышение цен повлияет на пациентов и стоматологов, читайте в нашем материале.

Читать полностью » Одышка может быть симптомом опасных состояний — терапевт Ярцева вчера в 16:04
Одышка пришла незаметно: о чем на самом деле говорит тяжелое дыхание

Терапевт Ирина Ярцева рассказала NewsInfo, почему одышка даже при минимальных нагрузках требует обращения к врачу.

Читать полностью » Корональная дыра на Солнце вызвала возмущение магнитосферы — ИКИ РАН вчера в 15:42
Неделя начнётся с удара по самочувствию: магнитные бури вмешаются в последние рабочие дни декабря

Конец декабря начнется с магнитных бурь: ученые предупреждают о нестабильной геомагнитной обстановке и уточняют прогноз на Новый год.

Читать полностью » Косметолог связала тусклый цвет лица с хроническим стрессом — Анастасия Разбежкина вчера в 15:42
Лицо без морщин, но с тревожным сигналом: почему кожа выглядит уставшей задолго до старения

Тусклый цвет лица и сухость — не признак старения. Врач объяснила, что такое синдром уставшей кожи и как вернуть ей здоровое сияние.

Читать полностью » Алкоголь с газировкой ускоряет набор жира и риск диабета — гепатолог Бутенко вчера в 15:27
Смешивал спиртное с газировкой годами — жаль, что раньше не знала, чем это грозит

Алкоголь с газировкой усиливает нагрузку на печень и ускоряет опьянение. Врач объяснила, почему такие напитки повышают риск ожирения и других проблем.

Читать полностью » Повышенная чувствительность к дофамину увеличивает риск зависимости — врач Маршак вчера в 15:11
Мозг, который хочет больше: как врождённая чувствительность к дофамину ведёт к зависимости

Предрасположенность к алкогольной зависимости может быть заложена на генетическом уровне, что подтверждают исследования. Как мозг влияет на развитие зависимостей — читайте в нашем материале.

Читать полностью » Новые штаммы COVID-19 чаще поражают желудочно-кишечный тракт — врач Абдурашидова вчера в 14:01
Крым сталкивается с новой волной COVID-19: пневмония и диарея — что скрывают новые штаммы вируса

В Крыму новые штаммы COVID-19 поражают желудочно-кишечный тракт, а пневмония становится агрессивнее. Как медики справляются с вызовами, читайте в нашем материале.

Читать полностью » Простуда на ногах может вызвать интоксикацию сердца — врач Жемчугов вчера в 13:09
Болезнь не прощает спешки: почему перенос простуды на ногах может стоить жизни

Переносить простуду на ногах — опасно для здоровья и окружающих. Как избежать осложнений и почему важен отдых, объясняет иммунолог.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Онищенко предупредил о росте гриппа после зимних каникул — Life.ru
Общество
Мошенники выманивают деньги через фальшивые подарки парфюма – РИА Новости
Красота и здоровье
Минздрав рекомендовал только пригубить алкоголь в новогоднюю ночь – Виктор Тутельян
ДФО
Корвет Гремящий завершил участие в учениях Марумекс-2025 и вернулся во Владивосток – ТАСС
ЦФО
В Подмосковье 9,5 тыс. человек прошли бесплатный онкоскрининг с начала года – Минздрав
Экономика
В России вырос спрос на рефинансирование ипотеки на фоне удешевления ставок – URA.RU
ЦФО
Рособрнадзор приостановил лицензию Московской школы социальных наук – ТАСС
Мир
Самолет Мексики потерпел крушение при посадке в Галвестоне – Минобороны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet