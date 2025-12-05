Грипп под микроскопом: как новый метод микроскопии открыл секреты вирусного заражения

В России наблюдается рост заболеваемости гриппом, который приносит с собой привычные симптомы: высокую температуру, ломоту в теле, головную боль, а иногда и боль в глазах. Однако насморк и кашель могут отсутствовать.

Это результат атаки вирусов, которые проникают в организм и поражают клетки. До недавнего времени процесс заражения был полностью скрыт от ученых, а теперь впервые удалось наблюдать его в реальном времени. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

Новый взгляд на процесс заражения вирусом

Исследователи из Швейцарии и Японии смогли в прямом эфире и в высоком разрешении увидеть, как вирусы гриппа заражают человеческие клетки. Это стало возможным благодаря новому методу микроскопии ViViD-AFM, который позволяет отслеживать мельчайшие движения вируса и его взаимодействие с клетками. Исследование дало ученым уникальную возможность наблюдать за динамикой заражения в реальном времени, что ранее было невозможно.

"Заражение похоже на танец вируса и клетки", — отмечает руководитель исследования Ёхэй Ямаути, профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ).

Оказавшись на поверхности клетки, вирус начинает скользить по ней, цепляясь за молекулы, пока не находит подходящее место для проникновения. Этот процесс, по словам ученых, напоминает не просто захват, а активное взаимодействие клетки с вирусом.

Как клетки помогают вирусу проникнуть

По словам ученых, клетка не просто "открывает" вирусу двери, а активно участвует в его захвате. В момент, когда вирус оказывается на нужном месте, клетка начинает формировать на его поверхности вмятину — своеобразный карман. Этот процесс инициируется с помощью специального белка — клатрина, который помогает клетке углубить вмятину, чтобы вирус мог попасть внутрь. В результате образуется пузырек (везикула), который клетка поглощает, доставляя вирус в свою внутреннюю среду.

Как только пузырек оказывается внутри клетки, его оболочка растворяется, и вирус высвобождается, готовый к дальнейшему заражению. Это явление объясняется тем, что клетки, несмотря на свою активность, не работают против вируса. Процесс поглощения клетками вирусов схож с их обычной функцией — доставкой жизненно важных веществ, таких как гормоны, холестерин или железо.

Важность открытия для медицины

Это открытие дает ученым возможность глубже понять механизмы заражения и взаимодействия вирусов с клетками организма. Изучение этого процесса в реальном времени откроет новые горизонты для разработки более эффективных методов борьбы с инфекциями, включая грипп. Данный шаг может привести к созданию новых препаратов, которые будут нацелены на предотвращение заражения еще на этапе взаимодействия вируса с клеткой.

Таким образом, исследования, проведенные учеными из Швейцарии и Японии, не только проливают свет на до сих пор скрытые механизмы заражения, но и открывают перспективы для будущих медицинских достижений.