Грипп готовит новый удар: два штамма называют главными кандидатами на глобальную вспышку

Очередная пандемия, по оценкам специалистов, остаётся вопросом времени, а не вероятности. Как сообщает ТАСС, вирусологи уже сейчас внимательно следят за несколькими штаммами гриппа, которые потенциально способны вызвать глобальную вспышку заболевания.

Какие вирусы вызывают наибольшие опасения

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что в центре внимания находятся сразу два варианта вируса гриппа А. Первый — гонконгский грипп A (H3N2), который циркулирует среди людей более полувека.

Второй — птичий грипп A (H5N1), представляющий опасность в случае преодоления межвидового барьера.

По её словам, именно эти вирусы рассматриваются как наиболее вероятные кандидаты на роль возбудителя следующей пандемии, поэтому за их эволюцией ведётся усиленное наблюдение.

"Пандемия гриппа будет, вопрос — когда она будет и насколько интенсивна. Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) [гонконгский грипп], который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5", — сказала Елена Малинникова.

Почему поводов для паники нет

Врач подчеркнула, что активное наблюдение за опасными штаммами не означает беззащитность медицины. По её словам, современное здравоохранение располагает как противовирусными препаратами, так и эффективными вакцинами, что существенно снижает риски тяжёлых последствий.

Малинникова отметила, что вирус гриппа регулярно напоминает о себе, однако это не повод для тревожных настроений при условии соблюдения профилактических мер.

Роль вакцинации и санитарных мер

Эксперт призвала россиян строго соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима. Речь идёт о ношении масок в местах массового скопления людей, соблюдении гигиенических норм и обязательной вакцинации.

Она подчеркнула, что современные вакцины безопасны и подходят для самых уязвимых категорий населения — беременных женщин, маленьких детей, а также людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями и иммунодефицитами.

"Сегодня вакцинация обязательна для всех, а современные вакцины позволяют прививать беременных, маленьких детей и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, различными иммунодефицитами", — заключила Малинникова.

Текущая эпидемиологическая ситуация

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о сезонном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. В структуре выявленных случаев доминирует именно вирус A (H3N2) - гонконгский грипп.

При этом ведомство подчёркивает, что до 99,5% случаев заболевания протекают в лёгкой или средней форме. Доля госпитализированных остаётся низкой и составляет 1,8%, что указывает на контролируемый характер текущей ситуации.