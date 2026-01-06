Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:13

Грипп и COVID-19 не спешат отступать: чем обострение болезней 2026 года отличается от прошлого года

В России зафиксировано более 605 тыс. случаев ОРВИ и гриппа на первой неделе 2026 года — Роспотребнадзор

В России на первой неделе 2026 года сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, на данный момент зарегистрировано свыше 605 тыс. случаев заболевания. Среди штаммов гриппа по-прежнему лидирует A(H3N2), что указывает на стабильную эпидемическую ситуацию в стране.

Однако, несмотря на высокие показатели заболеваемости, интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза. Это связано с меньшей обращаемостью граждан в медицинские учреждения в праздничные дни и на период школьных каникул. Количество госпитализаций среди заболевших гриппом и ОРВИ остаётся низким — всего 2,6% от общего числа случаев.

COVID-19 и меры профилактики в праздничный период

Кроме того, за первую неделю нового года в России было зафиксировано 5,5 тыс. случаев заболевания COVID-19. Несмотря на это, Роспотребнадзор отмечает снижение активности вируса, что также обусловлено снижением обращений в медицинские учреждения. В связи с праздничным периодом и каникулами, интенсивность распространения инфекций была менее выражена.

В связи с текущей ситуацией, Роспотребнадзор продолжает активно следить за развитием эпидемии и призывает граждан обращаться за медицинской помощью при первых симптомах респираторных заболеваний. Среди рекомендаций ведомства — регулярное мытьё рук с мылом, избегание массовых мероприятий и использование медицинских масок в местах с повышенным риском заражения.

