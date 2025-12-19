Разрыв на части: почему слабые мышцы и плохое зрение оказались звеньями одной цепи

Сила хвата может оказаться не только показателем общего физического состояния, но и ранним сигналом риска для зрения. В журнале Aging Clinical and Experimental Research опубликованы результаты исследования, где слабый хват связали с повышенной вероятностью возрастной макулярной дегенерации — одного из ведущих факторов потери центрального зрения у людей старше 55 лет.

Как проводили исследование

В работу включили 382 174 человека в возрасте 50-69 лет. На старте наблюдения у участников не было выявлено серьезных глазных заболеваний. Затем исследователи отслеживали, у кого из них со временем появятся признаки возрастной макулярной дегенерации.

За период наблюдения заболевание развилось у 7987 человек — это 2,09% выборки. Авторы подчеркивают, что речь идет о хроническом прогрессирующем поражении центральной зоны сетчатки. Именно эта область отвечает за четкость зрения, необходимую, например, для чтения и распознавания деталей.

Что показал анализ

Сопоставление данных выявило заметную разницу между группами по силе хвата. У людей с наименьшими показателями риск развития возрастной макулярной дегенерации оказался на 25% выше, чем у участников с максимальной силой. Таким образом, слабый хват в статистике исследования выступил маркером неблагоприятного прогноза.

Дополнительно авторы оценили, как меняется риск при постепенном снижении силы. Каждое уменьшение силы хвата на пять килограммов сопровождалось ростом вероятности заболевания еще на 6%. Эти цифры, по выводам исследователей, указывают на устойчивую связь между показателями мышечной силы и рисками для центрального зрения.

Почему это может быть связано со зрением

Авторы отмечают, что часть связи объясняется изменениями воспалительных показателей и биомаркеров, связанных с эритроцитами. На их долю, по расчетам исследователей, пришлось около 37,5% повышенного риска. То есть предполагаемый механизм не сводится к одному фактору и может включать несколько звеньев.

Описываемая цепочка выглядит так: при возрастных и воспалительных изменениях эритроциты теряют эластичность и хуже проходят по микрососудам. Это может замедлять кровоток в тканях и приводить к локальной гипоксии в макуле. В результате повышается вероятность повреждения фоторецепторов и пигментного эпителия сетчатки, что и связано с ухудшением центрального зрения.