Овощи гриль с соусом из сметаны и чеснока
Овощи гриль с соусом из сметаны и чеснока
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:54

Гриль-сковорода против овощей — парадокс, где простота бьёт рекорды вкуса

Овощи на сковороде гриль становятся хрустящими и ароматными по кулинарному рецепту

Хотите приготовить вкусное и полезное блюдо за считанные минуты? Овощи на сковороде гриль — отличный вариант для тех, кто ценит простоту и яркие вкусы. Это универсальное блюдо можно подавать как горячей закуской, так и холодным гарниром, идеально подходящим для будней и праздников.

Какие овощи выбрать?

  • Кабачки
  • Баклажаны
  • Болгарский перец (лучше взять красный и желтый)
  • Помидоры черри (или любые другие)
  • Красный лук
  • Чеснок
  • Острый стручковый перец (по желанию)
  • Зелень для украшения

Подготовка овощей: важные моменты

Тщательно вымойте все овощи. У перца удалите семена, но оставьте плодоножку — так овощ будет выглядеть эффектнее на тарелке.

Кожуру у кабачков и баклажанов можно оставить или снять, в зависимости от её толщины. Лук и чеснок очистите от шелухи. Нарежьте овощи так, как вам нравится. Маленькие помидоры и чеснок оставьте целыми.

Маринад и обжарка

Чтобы овощи получились ароматными и сочными, приготовьте простой маринад из:

  • оливкового или любого растительного масла — 4 ст. л.
  • соли и чёрного молотого перца — по вкусу

Смажьте овощи маринадом силиконовой кисточкой и дайте им пропитаться 5 минут.

Разогрейте сковороду гриль на среднем огне, слегка смазав её маслом. Выложите овощи на одну сторону и обжаривайте 3-5 минут, пока не появятся характерные полосы.

Переверните овощи на другую сторону. Помидоры и лук готовятся быстрее — им достаточно 2 минут. Обжарьте все овощи с двух сторон до готовности.

Выложите овощи на блюдо и украсьте свежей зеленью — петрушкой или укропом. Такое блюдо станет отличным дополнением к любому столу и порадует своей простотой и вкусом.

