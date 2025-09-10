Гриль-сковорода против овощей — парадокс, где простота бьёт рекорды вкуса
Хотите приготовить вкусное и полезное блюдо за считанные минуты? Овощи на сковороде гриль — отличный вариант для тех, кто ценит простоту и яркие вкусы. Это универсальное блюдо можно подавать как горячей закуской, так и холодным гарниром, идеально подходящим для будней и праздников.
Какие овощи выбрать?
- Кабачки
- Баклажаны
- Болгарский перец (лучше взять красный и желтый)
- Помидоры черри (или любые другие)
- Красный лук
- Чеснок
- Острый стручковый перец (по желанию)
- Зелень для украшения
Подготовка овощей: важные моменты
Тщательно вымойте все овощи. У перца удалите семена, но оставьте плодоножку — так овощ будет выглядеть эффектнее на тарелке.
Кожуру у кабачков и баклажанов можно оставить или снять, в зависимости от её толщины. Лук и чеснок очистите от шелухи. Нарежьте овощи так, как вам нравится. Маленькие помидоры и чеснок оставьте целыми.
Маринад и обжарка
Чтобы овощи получились ароматными и сочными, приготовьте простой маринад из:
- оливкового или любого растительного масла — 4 ст. л.
- соли и чёрного молотого перца — по вкусу
Смажьте овощи маринадом силиконовой кисточкой и дайте им пропитаться 5 минут.
Разогрейте сковороду гриль на среднем огне, слегка смазав её маслом. Выложите овощи на одну сторону и обжаривайте 3-5 минут, пока не появятся характерные полосы.
Переверните овощи на другую сторону. Помидоры и лук готовятся быстрее — им достаточно 2 минут. Обжарьте все овощи с двух сторон до готовности.
Выложите овощи на блюдо и украсьте свежей зеленью — петрушкой или укропом. Такое блюдо станет отличным дополнением к любому столу и порадует своей простотой и вкусом.
