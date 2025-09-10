Гриль-сковорода против овощей — парадокс, где простота бьёт рекорды вкуса

Хотите приготовить вкусное и полезное блюдо за считанные минуты? Овощи на сковороде гриль — отличный вариант для тех, кто ценит простоту и яркие вкусы. Это универсальное блюдо можно подавать как горячей закуской, так и холодным гарниром, идеально подходящим для будней и праздников.

Какие овощи выбрать?

Кабачки

Баклажаны

Болгарский перец (лучше взять красный и желтый)

Помидоры черри (или любые другие)

Красный лук

Чеснок

Острый стручковый перец (по желанию)

Зелень для украшения

Подготовка овощей: важные моменты

Тщательно вымойте все овощи. У перца удалите семена, но оставьте плодоножку — так овощ будет выглядеть эффектнее на тарелке.

Кожуру у кабачков и баклажанов можно оставить или снять, в зависимости от её толщины. Лук и чеснок очистите от шелухи. Нарежьте овощи так, как вам нравится. Маленькие помидоры и чеснок оставьте целыми.

Маринад и обжарка

Чтобы овощи получились ароматными и сочными, приготовьте простой маринад из:

оливкового или любого растительного масла — 4 ст. л.

соли и чёрного молотого перца — по вкусу

Смажьте овощи маринадом силиконовой кисточкой и дайте им пропитаться 5 минут.

Разогрейте сковороду гриль на среднем огне, слегка смазав её маслом. Выложите овощи на одну сторону и обжаривайте 3-5 минут, пока не появятся характерные полосы.

Переверните овощи на другую сторону. Помидоры и лук готовятся быстрее — им достаточно 2 минут. Обжарьте все овощи с двух сторон до готовности.

Выложите овощи на блюдо и украсьте свежей зеленью — петрушкой или укропом. Такое блюдо станет отличным дополнением к любому столу и порадует своей простотой и вкусом.