Форель в маринаде
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:03

Форель на гриле: тайна, которая перевернёт ваши представления о простом ужине

Кулинарный эксперт рекомендует стейк форели на гриле с маринадом из лимона и зелени

Представьте: сочный стейк форели, дымящийся на гриле, с ароматом лимона и специй, который манит всех вокруг. Это не просто еда — это праздник для гурманов! А что, если я расскажу, как приготовить его дома без особых хлопот? Давайте разберёмся вместе.

Ингредиенты

  • Стейки форели (толщиной 3-4 см) — 400 г
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Копчёная паприка — 1 ч. л.
  • Белое вино — 1 ст. л.
  • Молотый кориандр — щепотка
  • Чёрный перец и соль — по вкусу

Пошаговый рецепт стейка форели на гриле

Подготовьте стейки: промойте, обсушите и, если нужно, снимите чешую. Убедитесь, что рыба упругая и без запаха.

Смешайте маринад: в миске соедините лимонный сок, масло, вино, кориандр, перец и соль. Перемешайте тщательно.

Замаринуйте рыбу: полейте стейки маринадом, посыпьте паприкой (или другими специями по вкусу, как горчица). Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1 час. Разогрейте сковороду гриль: на сильном огне, без масла.

Обжарьте стейки: отряхните от маринада и жарьте по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Время зависит от толщины — следите, чтобы не пересушить.

Подавайте: выложите на тарелку с овощами и зеленью. Если готовите на мангале, просто увеличьте время на решётке.

Готово! Этот стейк тает во рту и отлично подходит для ужина с друзьями. Попробуйте — и вы не пожалеете.

