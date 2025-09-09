Форель на гриле: тайна, которая перевернёт ваши представления о простом ужине

Представьте: сочный стейк форели, дымящийся на гриле, с ароматом лимона и специй, который манит всех вокруг. Это не просто еда — это праздник для гурманов! А что, если я расскажу, как приготовить его дома без особых хлопот? Давайте разберёмся вместе.

Ингредиенты

Стейки форели (толщиной 3-4 см) — 400 г

Лимонный сок — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Копчёная паприка — 1 ч. л.

Белое вино — 1 ст. л.

Молотый кориандр — щепотка

Чёрный перец и соль — по вкусу

Пошаговый рецепт стейка форели на гриле

Подготовьте стейки: промойте, обсушите и, если нужно, снимите чешую. Убедитесь, что рыба упругая и без запаха.

Смешайте маринад: в миске соедините лимонный сок, масло, вино, кориандр, перец и соль. Перемешайте тщательно.

Замаринуйте рыбу: полейте стейки маринадом, посыпьте паприкой (или другими специями по вкусу, как горчица). Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1 час. Разогрейте сковороду гриль: на сильном огне, без масла.

Обжарьте стейки: отряхните от маринада и жарьте по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Время зависит от толщины — следите, чтобы не пересушить.

Подавайте: выложите на тарелку с овощами и зеленью. Если готовите на мангале, просто увеличьте время на решётке.

Готово! Этот стейк тает во рту и отлично подходит для ужина с друзьями. Попробуйте — и вы не пожалеете.