Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сосиски
Сосиски
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:25

От скучного ужина к феерии вкусов: как яблочный сидр оживляет колбаски

Смешайте ингредиенты для соуса к колбаскам на гриле по рецепту

Представьте: летний вечер, дымок от гриля и неповторимый аромат, который сводит с ума. А что, если я скажу, что приготовить идеальные колбаски можно всего за 40 минут, и они будут сочными, с пикантными нотками? Этот рецепт — ваш билет к успеху на кухне. Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом, чтобы блюдо получилось по-настоящему домашним и вкусным.

Ингредиенты

  • Колбаски для гриля: 6 шт.
  • Сидр (яблочный): 600 мл
  • Лук: 2 шт. (или 1 крупный)
  • Сахар: 1 ст. л.
  • Яблочное повидло: 2 ст. л.
  • Горчица зернистая: 2 ст. л.
  • Дижонская горчица: 2 ст. л.

Советы перед готовкой

  • Проколите колбаски деревянной шпажкой в нескольких местах — так оболочка не лопнет.
  • Чтобы лук не раздражал глаза, промойте его и нож холодной водой. А чтобы доска не впитала запах, натрите её лимоном.
  • Идеальную сковороду для гриля подберите по этой ссылке (в конце рецепта).

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Колбаски можно взять любые — от свинины до баранины. Нарежьте лук полукольцами. Выложите колбаски и лук в сковороду гриль, залейте сидром. Тушите на сильном огне 20 минут, переворачивая. Если кипит слишком бурно, убавьте огонь.

Выньте колбаски, слейте жидкость (лук оставьте). Добавьте сахар и жарьте 10-15 минут до золотистого цвета. Отодвиньте лук к краю. Верните колбаски в сковороду и обжарьте до корочки со всех сторон. Проверьте готовность: сок должен быть прозрачным.

Смешайте в миске повидло, зернистую и дижонскую горчицу до однородности. (Можно заменить готовым соусом.) Подавайте колбаски с карамелизованным луком и соусом.

Этот рецепт — отличная закуска под пиво или основное блюдо на обед/ужин. Аромат сидра пропитывает мясо, а горчица добавляет пикантности. Попробуйте, и ваши гости будут в восторге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт салата с печеным перцем: ингредиенты и шаги сегодня в 8:31

От скучной еды к праздничному фейерверку: салат с печеным перцем

Удивительный салат с печеным перцем: простота, вкус и польза в одном. Идеален для любого стола, с секретом заправки, которая раскрывается постепенно.

Читать полностью » Смешайте свинину и шампиньоны с яблочным соком по кулинарному рецепту сегодня в 8:22

Быстрый способ приготовить мясо с грибами, который удивит даже новичков

Захватывающий рецепт: сочное мясо с грибами на сковороде, пропитанное яблочным ароматом. Идеально для ужина или праздника — просто, вкусно, без секретов.

Читать полностью » Приготовьте торт с ананасами и грецкими орехами сегодня в 7:52

Быстрый торт с ананасами и грецкими орехами: меньше усилий, больше восхищения гостей

Узнайте рецепт торта с ананасами и грецкими орехами, который сочетает тропический вкус и хруст. Идеальный десерт для семейного ужина или праздника!

Читать полностью » Картошка с соевым соусом в духовке сохраняет полезные вещества сегодня в 7:29

Картошка в духовке с соевым соусом: простой способ сэкономить на ингредиентах и времени

Хрустящая картошка с пикантным соевым соусом в духовке — из простых ингредиентов за 35 минут. Попробуйте этот аппетитный гарнир, который удивит вкусом!

Читать полностью » Как приготовить рыбу с овощами на сковороде: рецепт от кулинарных экспертов сегодня в 6:56

Рыба с овощами на сковороде: парадокс, когда простота рождает шедевр, а не рутину

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочную рыбу с овощами на сковороде — идеальное блюдо для праздничного стола и романтического ужина.

Читать полностью » Приготовьте слоёный салат с тунцом и грибами по рецепту кулинарного эксперта сегодня в 6:24

Салат с консервированным тунцом: лайфхак для тех, кто хочет выделиться без затрат

Захватывающий слоеный салат с тунцом, сыром и яйцами: сытный, быстрый рецепт с обжаренными грибами для праздника или ужина. Попробуйте!

Читать полностью » Новый рецепт крабового салата с сухариками без майонеза сегодня в 5:51

Салат, который готовится за полчаса и покоряет гостей с первого укуса

Откройте для себя новый способ приготовления крабового салата — с хрустящими сухариками! Быстрый и сытный рецепт для повседневного и праздничного стола.

Читать полностью » Рецепт запеченной радужной форели от шеф-повара сегодня в 5:18

Форель за 40 минут: быстрый путь к здоровому ужину, который все хотят повторить, но мало кто умеет

Представьте нежную форель, запеченную в духовке с лимоном и травами. Простой рецепт для гурманов и тех, кто следит за фигурой — море вкуса без лишних калорий!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Чернышова посоветовала надевать резиновые тапки для защиты от грибка в бассейне
Наука и технологии

Ученые зафиксировали движение отдельного электрона: что это значит для науки
Спорт и фитнес

Сертифицированные тренеры объяснили, как укрепить мышцы живота без оборудования
Садоводство

В Смоленской области садоводам советуют осенью раскислять почву перед посадкой сливы
Туризм

Блюда и продукты Алтая, которые стоит отведать в поездке
Садоводство

Учёные назвали монилиоз главной причиной гнили яблок и груш на деревьях
Авто и мото

Эксперты вторичного рынка перечислили машины до 600 тысяч рублей с высоким ресурсом
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу Каллинс и Лабелла оценили эффективность метода тренировок 3-2-1
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet