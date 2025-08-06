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Креветки в лимонном соусе
Креветки в лимонном соусе
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Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:46

Королевские креветки: простой трюк, который изменит ваши представления о морепродуктах

Рецепт королевских креветок на гриле: пошаговая инструкция от кулинаров

Вы хотите удивить своих гостей чем-то особенным? Королевские креветки на гриле — это идеальный выбор! Это блюдо, представляющее собой яркий пример средиземноморской кухни, готовится быстро и просто, а результат всегда радует.

Ингредиенты

  • Королевские креветки (в панцире, 24 штуки)
  • Растительное масло — 6 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Розмарин — 1/2 веточки
  • Тимьян — 5 г
  • Сухие специи для рыбы — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Разморозьте креветки при комнатной температуре или в холодильнике. Если вы планируете готовить на открытом огне, выбирайте сырые креветки серого цвета одинакового размера.

Промойте креветки под проточной водой. Удалите голову и очищайте от панциря, оставив хвостик. Сделайте надрез на спине и удалите темную кишечную вену. Измельчите чеснок, розмарин и тимьян. Смешайте с растительным маслом и добавьте немного соли.

Выложите половину маринада на дно емкости, добавьте креветки в панцире, немного посолите и посыпьте специями. Переверните и оставьте мариноваться на 20 минут. В другой емкости смешайте оставшийся маринад с очищенными креветками, слегка присолите и также оставьте мариноваться на 15 минут.

Нагрейте гриль до средне-сильного жара. Сначала обжаривайте очищенные креветки по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Готовые креветки должны стать золотисто-оранжевыми и уменьшиться в размере. Готовьте креветки в панцире по 3-4 минуты с каждой стороны до ярко-оранжевого цвета. Не передерживайте, чтобы мясо не стало жестким.

Выложите готовые креветки на блюдо, украсив зеленью.

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