Стейк из говядины с соусом из смородины
Стейк из говядины с соусом из смородины
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:31

Быстрый стейк на мангале: меньше усилий, больше вкуса для семейного ужина без хлопот

Кулинарный эксперт рекомендует стейк из свинины на мангале с маринадом из вина

Вы когда-нибудь пробовали стейк из свинины на кости, который тает во рту и оставляет послевкусие настоящего праздника? Этот рецепт превратит обычный ужин в незабываемое приключение на даче или в кругу близких. Мясо маринуется в красном вине, что делает его невероятно нежным и ароматным — пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Свинина на кости: 600 г
  • Перец черный молотый: 0,5 ч. л.
  • Соль: по вкусу
  • Орегано сухой: 0,25 ч. л.
  • Паприка: 0,5 ч. л.
  • Вино красное полусухое: 30 мл

Пошаговое приготовление

Ополосните стейки и обсушите бумажными полотенцами. Убедитесь, что мясо свежее и не слишком тонкое — это ключ к сочности. Посолите и поперчите каждый стейк, добавьте любимые специи или смесь для шашлыка. Полейте красным вином и тщательно разотрите по мясу.

Переверните стейки и повторите процесс. Помассируйте каждый кусочек, чтобы вино и специи равномерно распределились. Посыпьте орегано (или базиликом, петрушкой) и оставьте мясо при комнатной температуре на 1-2 часа.

Дождитесь, пока угли прогорят и покроются белым налётом. Смажьте решётку растительным маслом. Выложите стейки на горячую решётку и обжаривайте до румяной корочки. Переверните и доведите до готовности.

Готовые стейки подавайте горячими с овощами и салатами.

