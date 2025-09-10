Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свиные ребрышки
Свиные ребрышки
© Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:33

Ребрышки без дыма и углей: как духовка обманула гриль и удивила вкусом

Свиные ребрышки маринуют в смеси соевого соуса, чеснока и уцхо-сунели перед запеканием

Представьте: ароматные свиные ребрышки, румяные и пикантные, как будто прямо с мангала. Но без дыма, угля и хлопот на улице! Сегодня я расскажу, как приготовить их в обычной духовке, имитируя вкус гриля. Рецепт простой, с минимумом ингредиентов, и результат — сочное мясо, которое идеально подойдёт для семейного ужина или праздника. Давайте разберёмся шаг за шагом.

Ингредиенты

  • Свиные ребрышки: 600 г (выбирайте мясистые, охлаждённые; если замороженные, размораживайте правильно — из морозилки сразу в холодильник, потом при комнатной температуре).
  • Соевый соус: 150 мл (берите натуральный, ферментированный, не дешёвые аналоги).
  • Чеснок: 1 зубчик (или замените чесночным порошком).
  • Уцхо-сунели: 0,5 ч. л. (можно добавить свои специи, например, тимьян, розмарин, паприку или душистый перец).

Пошаговое приготовление

Промойте ребрышки, обсушите и разрежьте так, чтобы каждое было отдельно. Чеснок измельчите — на тёрке, ножом или через пресс. В миске смешайте соевый соус и уцхо-сунели. Добавьте чеснок. Если хотите, бросьте сюда любимые специи или травы — на ваш вкус.

Залейте ребрышки маринадом в глубокой миске. Перемешайте. Оставьте минимум на 20 минут (можно до 2 суток в холодильнике). Соль не нужна — её хватает в соусе. Разогрейте до 180°C. Используйте решётку-гриль (она идёт в комплекте к духовке). Положите её на противень, налейте туда немного воды, чтобы ничего не пригорало и не дымило.

Расположите ребрышки на решётке с небольшим расстоянием. Готовьте 40 минут с конвекцией, потом 10 минут в режиме гриля. Сразу подавайте горячими — с овощными салатами и свежей зеленью.

