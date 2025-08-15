Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яйцо-пашот на тосте
Яйцо-пашот на тосте
© Adobe Stock by Daniel Vincek is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:35

Одну минуту под грилем — и сыр станет нежнее сливок: хитрость для идеальных тостов

Пошаговый рецепт тартинов с персиками и горгонзолой за 25 минут

Тартин — это не просто тост, а настоящее кулинарное полотно для фантазии. Здесь нет верхнего ломтика хлеба, зато есть свобода добавить целую горку сочных ингредиентов, не боясь, что они потеряют форму. Простота в приготовлении сочетается с элегантностью подачи, а баланс сладкого, солёного, острого и кислого делает блюдо по-настоящему особенным.

Вкус в деталях

Для этой версии тартинов выбирают спелые персики, но их легко заменить на нектарины, абрикосы или другие фрукты, которые хорошо держат форму при обжарке.

  • Ингредиенты (на 2 порции)
  • 2 персика (около 200 г)
  • Оливковое масло
  • Морская соль, чёрный перец
  • Несколько веточек свежего тимьяна
  • 1 ст. л. мёда
  • Щепотка хлопьев красного перца чили
  • 1 маленькая чиабатта или половина большой
  • 1 зубчик чеснока
  • 150 г горгонзолы
  • Горсть листьев рукколы

Как готовить

1. Подготовка персиков.

Сковороду-гриль разогревают на сильном огне. Персики разрезают, удаляют косточки, режут дольками и слегка сбрызгивают оливковым маслом. Щедро приправляют солью и перцем, добавляют листики тимьяна. Дольки обжаривают по 1-2 минуты с каждой стороны до тёмных подпалин и мягкости. После этого в миску к персикам кладут мёд и хлопья чили, перемешивают и оставляют на время.

2. Тосты с ароматом чеснока.

Чиабатту разрезают вдоль и подрумянивают под грилем пару минут. Затем сбрызгивают оливковым маслом и натирают разрезанной стороной чеснока.

3. Сборка тартинов.

На тёплые ломтики выкладывают тонко нарезанную горгонзолу (около 0,5 см толщиной) и возвращают под гриль на минуту, чтобы сыр стал мягким. Сверху размещают обжаренные персики вместе с заправкой. Рукколу перемешивают с остатками заправки и раскладывают поверх.

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса персики можно замариновать заранее.
  • Замените фрукты на сезонные альтернативы, чтобы каждый раз блюдо получалось новым.
  • Подавайте тартин тёплым — так сыр и фрукты раскрывают аромат по-особенному.

Этот рецепт сочетает в себе свежесть лета и уют осеннего вечера, а главное — готовится всего за 25 минут.

