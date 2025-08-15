Одну минуту под грилем — и сыр станет нежнее сливок: хитрость для идеальных тостов
Тартин — это не просто тост, а настоящее кулинарное полотно для фантазии. Здесь нет верхнего ломтика хлеба, зато есть свобода добавить целую горку сочных ингредиентов, не боясь, что они потеряют форму. Простота в приготовлении сочетается с элегантностью подачи, а баланс сладкого, солёного, острого и кислого делает блюдо по-настоящему особенным.
Вкус в деталях
Для этой версии тартинов выбирают спелые персики, но их легко заменить на нектарины, абрикосы или другие фрукты, которые хорошо держат форму при обжарке.
- Ингредиенты (на 2 порции)
- 2 персика (около 200 г)
- Оливковое масло
- Морская соль, чёрный перец
- Несколько веточек свежего тимьяна
- 1 ст. л. мёда
- Щепотка хлопьев красного перца чили
- 1 маленькая чиабатта или половина большой
- 1 зубчик чеснока
- 150 г горгонзолы
- Горсть листьев рукколы
Как готовить
1. Подготовка персиков.
Сковороду-гриль разогревают на сильном огне. Персики разрезают, удаляют косточки, режут дольками и слегка сбрызгивают оливковым маслом. Щедро приправляют солью и перцем, добавляют листики тимьяна. Дольки обжаривают по 1-2 минуты с каждой стороны до тёмных подпалин и мягкости. После этого в миску к персикам кладут мёд и хлопья чили, перемешивают и оставляют на время.
2. Тосты с ароматом чеснока.
Чиабатту разрезают вдоль и подрумянивают под грилем пару минут. Затем сбрызгивают оливковым маслом и натирают разрезанной стороной чеснока.
3. Сборка тартинов.
На тёплые ломтики выкладывают тонко нарезанную горгонзолу (около 0,5 см толщиной) и возвращают под гриль на минуту, чтобы сыр стал мягким. Сверху размещают обжаренные персики вместе с заправкой. Рукколу перемешивают с остатками заправки и раскладывают поверх.
Полезные советы
- Для более насыщенного вкуса персики можно замариновать заранее.
- Замените фрукты на сезонные альтернативы, чтобы каждый раз блюдо получалось новым.
- Подавайте тартин тёплым — так сыр и фрукты раскрывают аромат по-особенному.
Этот рецепт сочетает в себе свежесть лета и уют осеннего вечера, а главное — готовится всего за 25 минут.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru