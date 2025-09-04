Быстро, просто и вкусно: как приготовить идеальные баклажаны на углях без лишних хлопот

Вы когда-нибудь пробовали баклажаны, запечённые на углях? Это блюдо сочетает в себе яркий аромат дыма, сочность овощей и насыщенный вкус маринада. Приготовить такую закуску очень просто, а результат всегда впечатляет — идеально для пикника или ужина на свежем воздухе.

Ингредиенты для баклажанов на углях

2 баклажана

Зелень по вкусу (укроп, петрушка, кинза, зелёный лук)

1 ст. л. томатной пасты (можно заменить качественным кетчупом)

1 ст. л. мёда

1 ч. л. чесночного порошка

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. растительного масла

2 ст. л. растительного масла

1 зубчик чеснока

Пошаговый рецепт

Тщательно вымойте баклажаны и обсушите их бумажными салфетками. Нарежьте овощи кружочками толщиной примерно 1,5-2 см.

В небольшой миске смешайте томатную пасту, растительное масло, мёд, соевый соус и чесночный порошок. Солить маринад обычно не нужно — соевый соус достаточно солёный. Если хотите, можете использовать кетчуп вместо томатной пасты.

С помощью силиконовой кисточки равномерно нанесите маринад на обе стороны кружочков баклажанов. Оставьте их пропитываться, пока разжигаете мангал. Разожгите дрова в мангале и дождитесь, пока они превратятся в горячие угли. Разровняйте угли тонким слоем — именно на них мы будем запекать баклажаны.

Смажьте решётку растительным маслом, чтобы баклажаны не прилипали. Выложите кружочки на решётку и жарьте, периодически переворачивая, около 5-7 минут. Время зависит от жара, но баклажаны готовятся очень быстро.

Пока баклажаны жарятся, приготовьте заправку: смешайте растительное масло с мелко нарезанным или выдавленным чесноком. После запекания смажьте баклажаны этой смесью.

Посыпьте готовые баклажаны свежей зеленью — укропом, петрушкой, кинзой или зелёным луком. Можно использовать смесь трав для более насыщенного аромата.

Почему стоит попробовать этот рецепт?