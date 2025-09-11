Тайна казана раскрыта — куриные крылышки, которые изменят ваши представления о жарке

Представьте: костёр потрескивает, воздух наполнен ароматом дыма и специй, а на столе — золотистые крылышки, которые тают во рту. Этот рецепт куриных крылышек в казане — настоящий хит для пикника или домашнего ужина. Простой, быстрый и невероятно вкусный!

Ингредиенты

Куриные крылышки: 1 кг

Имбирь свежий: 1 ч. л. (или размером со спичечный коробок)

Чеснок: 4 зубчика

Мёд: 1 ст. л.

Апельсины: 2 шт.

Соль: по вкусу

Перец чёрный молотый: по вкусу

Острый перец: 0,5 шт. (по вкусу)

Растительное масло: 0,5 стакана

Пошаговое приготовление

Соберите все ингредиенты. Крылышки нарежьте порционно, уберите тонкие кончики. Ополосните и обсушите салфетками. Посыпьте крылышки солью и чёрным перцем, перемешайте равномерно. Очистите и мелко нарежьте кубиками.

Установите казан над костром, влейте масло и разогрейте. Обдайте края маслом. Добавьте крылышки и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки, помешивая. Переложите их на тарелку шумовкой.

В масло добавьте чеснок, имбирь и нарезанный острый перец. Обжаривайте пару секунд. Верните крылышки в казан и перемешайте. Выдавите сок из двух апельсинов.

Добавьте мёд, перемешайте, досолите. Накройте крышкой, уменьшите огонь костра. Готовьте 20 минут. Снимите крышку, увеличьте огонь. Помешивайте, пока жидкость не испарится и крылышки не карамелизуются. Посыпьте зеленью по желанию и наслаждайтесь.