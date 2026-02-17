Кухня без плиты не проблема: как заменить жареные продукты и сэкономить

Гриль и пароварка способны полностью заменить плиту, а при желании можно обойтись и вовсе без термообработки продуктов, отметила диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина. О полезных и питательных блюдах без жарки специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Сюракшина пояснила, что альтернативой плите для приготовления вкусных и полезных блюд могут стать гриль и пароварка.

"Любой стейк можно приготовить на гриле. Это необязательно должен быть стейк из свинины, это может быть индейка постная и полезная. Также овощи-гриль. Прекрасно сочетаются с индейкой", — отметила Сюракшина.

Специалист добавила, что пароварка также способна стать полноценной заменой традиционной готовке на плите. В ней можно приготовить как овощи, так и курицу, при этом такой способ нередко оказывается полезнее жарки с маслом.

Если же отказаться и от гриля, и от пароварки, подойдут различные салаты, отметила диетолог.