Грибные экстракты могут влиять на иммунитет: перед приемом есть условие, которое нельзя игнорировать

Лекарственные грибы могут балансировать работу иммунитета, но привычные лесные грибы таким выраженным эффектом не обладают, пояснила молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. О том, почему грибы считают природными иммуномодуляторами, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Иммуномодулирующие свойства в первую очередь связывают не с обычными лесными грибами, а с лекарственными видами, пояснила биолог.

"Действительно, многие грибы являются мощными природными иммуномодуляторами. На эту тему существуют исследования, особенно много таких исследований среди азиатских ученых. Здесь важно уточнить, что это касается в первую очередь лекарственных грибов", — отметила Дробышева.

Она пояснила, что такой эффект связан с бета-глюканами и другими полисахаридами в составе грибов. Эти вещества, по словам специалиста, активизируют макрофаги и помогают организму лучше сопротивляться инфекциям и вирусам.

Среди лекарственных грибов Дробышева назвала шиитаки, рейши, чагу и кардицепс. Она уточнила, что в России наиболее привычным вариантом является чага, из которой делают порошки и экстракты.

Специалист подчеркнула, что применять такие средства без медицинской консультации не стоит, поскольку речь идет о биологически активных веществах.