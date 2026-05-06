Грибные экстракты могут влиять на иммунитет: перед приемом есть условие, которое нельзя игнорировать
Лекарственные грибы могут балансировать работу иммунитета, но привычные лесные грибы таким выраженным эффектом не обладают, пояснила молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. О том, почему грибы считают природными иммуномодуляторами, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.
Иммуномодулирующие свойства в первую очередь связывают не с обычными лесными грибами, а с лекарственными видами, пояснила биолог.
"Действительно, многие грибы являются мощными природными иммуномодуляторами. На эту тему существуют исследования, особенно много таких исследований среди азиатских ученых. Здесь важно уточнить, что это касается в первую очередь лекарственных грибов", — отметила Дробышева.
Она пояснила, что такой эффект связан с бета-глюканами и другими полисахаридами в составе грибов. Эти вещества, по словам специалиста, активизируют макрофаги и помогают организму лучше сопротивляться инфекциям и вирусам.
Среди лекарственных грибов Дробышева назвала шиитаки, рейши, чагу и кардицепс. Она уточнила, что в России наиболее привычным вариантом является чага, из которой делают порошки и экстракты.
Специалист подчеркнула, что применять такие средства без медицинской консультации не стоит, поскольку речь идет о биологически активных веществах.
"Это высокоактивные биологические вещества, их нужно дозировать и учитывать состояние здоровья, восприимчивость каждого организма к таким веществам. Всегда нужна консультация врача перед приемом подобных БАДов", — добавила биохимик.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru