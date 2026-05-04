Маринованные шампиньоны
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:50

Грибы не так просты, как кажутся: польза для организма скрывается рядом с серьезным риском

Грибы могут помогать организму выводить излишки жиров, холестерина и токсические вещества, рассказала член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. В беседе с NewsInfo специалист пояснила, чем полезны грибы и в каких случаях они могут вызвать проблемы с пищеварением.

Российские производители грибов несут убытки из-за снижения спроса, сообщило ранее издание "Известия".

Белоусова отметила, что грибы в целом относятся к полезным продуктам и имеют немного противопоказаний. По ее словам, распространенное мнение о "тяжелом белке" в грибах некорректно: белок там есть, но он неполноценный по аминокислотному составу и усваивается хуже, чем белок мяса, яиц, молочных продуктов или рыбы.

"Другое дело, что тяжеловатыми для пищеварения могут оказаться грибные волокна. Это аналог растительной клетчатки, она достаточно грубая. Переваривается с трудом, поэтому у людей с недостаточностью пищеварения грибы могут вызывать неприятные ощущения в животе", — пояснила Белоусова.

Специалист добавила, что главный риск связан не с самими грибами, а с местом их роста. Они способны накапливать вредные вещества из почвы, воды и воздуха, поэтому их не стоит собирать рядом с дорогами, крупными городами и промышленными предприятиями. Даже съедобные грибы, выросшие возле серьезного химического завода, по ее словам, могут оказаться фактически ядовитыми.

Говоря о пользе продукта, Белоусова указала на способность грибных волокон работать как сорбент. Кроме того, грибы содержат вещества, которые эксперт сравнила с фитоэстрогенами, а также соединения с антисептическими и антибактериальными свойствами.

"Грибные волокна являются сорбентом достаточно сильным, то есть способствуют выведению из организма излишков жиров, излишков холестерина, многих токсических продуктов, включая тяжелые металлы и радионуклиды. Грибы содержат так называемые фунгоэстрогены. По аналогии с фитоэстрогенами, это вещества, полезные для женского организма, способствующие улучшению состояния женской гормональной системы", — рассказала специалист.

Она отметила, что в ряде грибов есть вещества, которые изучаются в связи с профилактическими противораковыми свойствами. В числе наиболее известных в этой сфере Белоусова назвала шиитаке, маитаке и рейши, но подчеркнула, что похожими свойствами обладают и привычные лесные грибы, включая белые и лисички.

По словам диетолога, людям без проблем со стороны желудочно-кишечного тракта грибы можно включать в рацион в сезон в свежем виде, а вне сезона — в сушеном или замороженном. При этом важно выбирать грибы из безопасных мест и не использовать червивые экземпляры, поскольку черви оставляют токсические продукты.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

