Еда против морщин: что добавить в меню, чтобы поддержать клетки изнутри

Обычно грибы воспринимают как вкусное сезонное блюдо, но не как элемент антивозрастного рациона. Однако, как утверждает Михаил Болков, научный сотрудник Института изучения старения Пироговского университета, в грибах содержится вещество, способное замедлять старение клеток. Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru".

Эрготионеин — природный геропротектор

"Грибы содержат эрготионеин — вещество с геропротекторными свойствами. Оно защищает клетки от старения и уменьшает воспаление", — объяснил Болков.

Особенно богаты этим соединением:

лисички;

белые грибы;

подберезовики;

опята.

Эрготионеин действует как антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы и помогая уменьшать хроническое воспаление, которое считается одной из причин старения организма.

Но грибы — не панацея

При всей пользе, диетолог предостерегает: грибы требуют осторожного подхода.

Их усвояемость неидеальна — организм не всегда эффективно извлекает из них полезные вещества.

Грибы из районов с загрязненной экологией (особенно промышленные зоны) способны накапливать тяжёлые металлы и токсины.

Риск спутать съедобные и ядовитые виды высок даже у опытных грибников.

"Даже опытные люди могут ошибиться в определении вида. Это опасно", — подчёркивает Болков.

Где ещё искать эрготионеин?

Помимо грибов, геронтолог советует включить в рацион:

ягоды;

листья салата и другую зелень.

Эти продукты тоже богаты эрготионеином, но при этом легче усваиваются и не несут грибных рисков.

Главное оружие против старения — не грибы

"Самым эффективным методом борьбы со старением остаются физическая активность и правильное питание", — напоминает эксперт.

Грибы и другие антиоксидантные продукты — это часть комплекса, а не замена здоровому образу жизни.