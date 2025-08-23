Еда против морщин: что добавить в меню, чтобы поддержать клетки изнутри
Обычно грибы воспринимают как вкусное сезонное блюдо, но не как элемент антивозрастного рациона. Однако, как утверждает Михаил Болков, научный сотрудник Института изучения старения Пироговского университета, в грибах содержится вещество, способное замедлять старение клеток. Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru".
Эрготионеин — природный геропротектор
"Грибы содержат эрготионеин — вещество с геропротекторными свойствами. Оно защищает клетки от старения и уменьшает воспаление", — объяснил Болков.
Особенно богаты этим соединением:
- лисички;
- белые грибы;
- подберезовики;
- опята.
Эрготионеин действует как антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы и помогая уменьшать хроническое воспаление, которое считается одной из причин старения организма.
Но грибы — не панацея
При всей пользе, диетолог предостерегает: грибы требуют осторожного подхода.
Их усвояемость неидеальна — организм не всегда эффективно извлекает из них полезные вещества.
Грибы из районов с загрязненной экологией (особенно промышленные зоны) способны накапливать тяжёлые металлы и токсины.
Риск спутать съедобные и ядовитые виды высок даже у опытных грибников.
"Даже опытные люди могут ошибиться в определении вида. Это опасно", — подчёркивает Болков.
Где ещё искать эрготионеин?
Помимо грибов, геронтолог советует включить в рацион:
- ягоды;
- листья салата и другую зелень.
Эти продукты тоже богаты эрготионеином, но при этом легче усваиваются и не несут грибных рисков.
Главное оружие против старения — не грибы
"Самым эффективным методом борьбы со старением остаются физическая активность и правильное питание", — напоминает эксперт.
Грибы и другие антиоксидантные продукты — это часть комплекса, а не замена здоровому образу жизни.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru