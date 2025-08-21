Как отличить грибок от сухости кожи: главные симптомы на пятках
Белые наросты и шелушение на пятках могут быть не просто косметическим дефектом, а проявлением чрезвычайно заразного грибка. Об этом предупредила терапевт Дебора Ли в комментарии Daily Mail.
Как развивается инфекция
По словам врача, болезнь часто начинается между пальцами и постепенно захватывает ногти, стопы и пятки. Иногда грибок вызывает зуд и боль, но нередко протекает бессимптомно.
Основные признаки инфекции:
- рыхлая или изъязвленная кожа,
- покраснение, сухость, шелушение,
- белый налет на поверхности кожи,
- появление трещин или волдырей.
Что вызывает заболевание
Главный возбудитель — грибок Trichophyton rubrum. Он опасен тем, что:
- быстро распространяется,
- провоцирует проникновение других, более агрессивных инфекций,
- отличается высокой заразностью — один больной в бассейне может инфицировать всех вокруг.
Кто в группе риска
Особенно уязвимы:
- пожилые люди,
- дети,
- пациенты, проходящие лечение от рака,
- люди с ослабленным иммунитетом.
Ли подчеркнула: игнорировать проблему нельзя — чем раньше начато лечение, тем меньше риск осложнений и заражения окружающих.
