Боль в ноге
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:16

Как отличить грибок от сухости кожи: главные симптомы на пятках

Врач Ли назвала признаки грибка стопы и группы риска заражения

Белые наросты и шелушение на пятках могут быть не просто косметическим дефектом, а проявлением чрезвычайно заразного грибка. Об этом предупредила терапевт Дебора Ли в комментарии Daily Mail.

Как развивается инфекция
По словам врача, болезнь часто начинается между пальцами и постепенно захватывает ногти, стопы и пятки. Иногда грибок вызывает зуд и боль, но нередко протекает бессимптомно.

Основные признаки инфекции:

  • рыхлая или изъязвленная кожа,
  • покраснение, сухость, шелушение,
  • белый налет на поверхности кожи,
  • появление трещин или волдырей.

Что вызывает заболевание
Главный возбудитель — грибок Trichophyton rubrum. Он опасен тем, что:

  • быстро распространяется,
  • провоцирует проникновение других, более агрессивных инфекций,
  • отличается высокой заразностью — один больной в бассейне может инфицировать всех вокруг.

Кто в группе риска
Особенно уязвимы:

  • пожилые люди,
  • дети,
  • пациенты, проходящие лечение от рака,
  • люди с ослабленным иммунитетом.

Ли подчеркнула: игнорировать проблему нельзя — чем раньше начато лечение, тем меньше риск осложнений и заражения окружающих.

