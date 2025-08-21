Как отличить грибок от сухости кожи: главные симптомы на пятках

Белые наросты и шелушение на пятках могут быть не просто косметическим дефектом, а проявлением чрезвычайно заразного грибка. Об этом предупредила терапевт Дебора Ли в комментарии Daily Mail.

Как развивается инфекция

По словам врача, болезнь часто начинается между пальцами и постепенно захватывает ногти, стопы и пятки. Иногда грибок вызывает зуд и боль, но нередко протекает бессимптомно.

Основные признаки инфекции:

рыхлая или изъязвленная кожа,

покраснение, сухость, шелушение,

белый налет на поверхности кожи,

появление трещин или волдырей.

Что вызывает заболевание

Главный возбудитель — грибок Trichophyton rubrum. Он опасен тем, что:

быстро распространяется,

провоцирует проникновение других, более агрессивных инфекций,

отличается высокой заразностью — один больной в бассейне может инфицировать всех вокруг.

Кто в группе риска

Особенно уязвимы:

пожилые люди,

дети,

пациенты, проходящие лечение от рака,

люди с ослабленным иммунитетом.

Ли подчеркнула: игнорировать проблему нельзя — чем раньше начато лечение, тем меньше риск осложнений и заражения окружающих.