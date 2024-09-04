Ужасающего вида гриб нашел тюменец, бродя по лесу

Житель Тюменской области наткнулся на редкий и занесенный в Красную книгу гриб — климакодон северный. Об этом сообщении сообществе "Грибники Тюмени и Тюменской области" во "ВКонтакте".

Мужчина, который обнаружил гриб, выразил интерес к его виду и попросил помощи у участников сообщества. Климакодон северный — редкий вид гриба, который имеет неприятный запах и не является съедобным. Кроме того, его запрещено собирать.

Согласно информации из открытых источников, климакодон северный растет на стволах деревьев, имеет неприятный запах и не пригоден в пищу. Места его роста охраняются, а сбор запрещен. Возможно, это связано с тем, что гриб является редким видом и может быть легко поврежден при сборе.

Ранее на Южном Урале была обнаружена гигроцибе алая — редкий вид гриба-хамелеона, который может изменять свой цвет в зависимости от условий произрастания и возраста.

Фото: From Wikimedia Commons/ Milo (Mycophiliac) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)