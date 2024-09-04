Ужасающего вида гриб нашел тюменец, бродя по лесу

Житель Тюменской области наткнулся на редкий и занесенный в Красную книгу гриб — климакодон северный. Об этом сообщении сообществе "Грибники Тюмени и Тюменской области" во "ВКонтакте".
Мужчина, который обнаружил гриб, выразил интерес к его виду и попросил помощи у участников сообщества. Климакодон северный — редкий вид гриба, который имеет неприятный запах и не является съедобным. Кроме того, его запрещено собирать.
Согласно информации из открытых источников, климакодон северный растет на стволах деревьев, имеет неприятный запах и не пригоден в пищу. Места его роста охраняются, а сбор запрещен. Возможно, это связано с тем, что гриб является редким видом и может быть легко поврежден при сборе.
Ранее на Южном Урале была обнаружена гигроцибе алая — редкий вид гриба-хамелеона, который может изменять свой цвет в зависимости от условий произрастания и возраста.
Фото: From Wikimedia Commons/ Milo (Mycophiliac) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Аналитик рассказал про приток денег в крупные государственные банки
В июле 2023 года многие частные банки, включая крупные финансовые учреждения, столкнулись с заметным оттоком срочных вкладов от своих клиентов. Это было вызвано несколькими факторами, включая увеличение ключевой ставки Центрального банка и соответствующий рост процентных ставок по вкладам в крупных государственных банках.
Киргизия ужесточает требования по пребыванию в стране для иностранцев
С 5 сентября иностранцы из России, Армении, Беларуси и Казахстана, которые приехали в Киргизию по личным делам, должны будут предоставить вид на жительство или удостоверение беженца. Это касается тех, кто находится в республике больше трёх месяцев.
Елена Борщёва показала очаровательных дочек: "Красотки какие"
Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва похвасталась подросшими дочками.
Оксана Самойлова поздравила дочь с 10-летием: "Повзрослела"
Блогер Оксана Самойлова рассказала, как изменилась к лучшему её 10-летняя дочка Лея, которая отмечает свой день рождения.