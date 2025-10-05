Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ученые
ученые
© freepik.com by zinkevych is licensed under public domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:03

Гриб вместо хирурга: как мицелий превращается в каркасы для живых тканей

Учёные Университета Юты открыли гриб, создающий биосовместимые гидрогели

Мир грибов хранит немало сюрпризов. Недавнее открытие американских учёных показало, что один из них способен создавать уникальные материалы, которые могут изменить медицину будущего. Исследователи из Университета штата Юта обнаружили, что гриб Marquandomyces marquandii образует необычные гидрогели — структуры, удерживающие влагу и напоминающие мягкие ткани организма.

Сравнение гидрогелей

Источник Влагосодержание Восстановление прочности Особенности
Синтетические полимеры 50-70% 60-70% Трудно разлагаются, дорогие
Растительные полимеры 60-75% 70-80% Ограниченная прочность
Грибные гидрогели (M. marquandii) До 83% До 93% Биосовместимы, устойчивы, легко выращиваются

Советы шаг за шагом: как создаются грибные гидрогели

  1. В лабораторных условиях выращивают мицелий гриба.

  2. По мере роста формируются слои разной пористости.

  3. Гифы — тончайшие нити — удлиняются, образуя каркас.

  4. Перегородки делят гифы на клетки, обеспечивая гибкость и прочность.

  5. Полученный материал тестируется на сжатие, растяжение и изгиб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать гидрогели только как временные повязки.
    Последствие: недооценка их потенциала в медицине.
    Альтернатива: применять их и как каркасы для клеточного роста, и как основу для гибких имплантов.

  • Ошибка: путать виды грибов при определении.
    Последствие: упущенные открытия.
    Альтернатива: проводить детальную генетическую идентификацию.

  • Ошибка: ограничиться лабораторными испытаниями.
    Последствие: технология не доходит до медицины.
    Альтернатива: создавать патенты и готовить к внедрению.

А что если…

А что если грибные материалы станут альтернативой синтетическим имплантам? Они биосовместимы, не отторгаются организмом, а значит, могут заменить пластик или металл в хирургии.

Плюсы и минусы грибных гидрогелей

Плюсы Минусы
Удерживают до 83% воды Пока только лабораторные испытания
Восстанавливают до 93% прочности Требуют контроля условий роста
Полностью биосовместимы Недостаточно изучены долгосрочные эффекты
Дешевы в производстве Нужна масштабная технология выращивания

FAQ

Что делает грибные гидрогели уникальными?
Многослойная структура из хитина, которая сочетает гибкость и прочность.

Для чего они могут использоваться?
Для заживления тканей, каркасов для выращивания клеток, гибких имплантов.

Когда появятся первые медицинские применения?
После завершения испытаний и получения патентов, возможно в течение ближайших лет.

Мифы и правда

  • Миф: грибы используют только в еде или фармацевтике.
    Правда: они способны формировать прочные материалы для биомедицины.

  • Миф: гидрогели всегда быстро разрушаются.
    Правда: грибные сохраняют форму и прочность даже после нагрузок.

  • Миф: грибной мир уже хорошо изучен.
    Правда: подробно охарактеризовано лишь около 4% видов.

Исторический контекст

  1. Первые гидрогели были получены из синтетических полимеров в середине XX века.

  2. В 1970-х годах их начали применять в медицине — например, в контактных линзах.

  3. Сегодня грибы открывают новое направление, предлагая экологичную и устойчивую альтернативу.

Три интересных факта

  1. Мицелий гриба состоит в основном из хитина — того же вещества, что образует панцири ракообразных.

  2. Грибные гифы могут расти практически бесконечно, пока получают питание.

  3. Marquandomyces marquandii был случайно принят за "керосиновый гриб", пока его структура не выдала уникальные свойства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На обратной стороне Луны температура мантии ниже вчера в 23:51
Луна играет в прятки с температурой: учёные наконец-то поймали её на обмане

Новые данные с миссии "Чанъэ-6" подтвердили, что мантия на обратной стороне Луны холоднее: ученые нашли первое прямое доказательство асимметрии.

Читать полностью » Учёные разработали способ обнаружения искусственных экранов вокруг планет вчера в 23:25
Космические экраны пришельцев: учёные создали детектор, который их найдёт

Учёные предположили, что разумные цивилизации возле старых звёзд могут защищать свои планеты искусственными экранами — и предложили способ их обнаружить.

Читать полностью » В древнем городе Эги найдены солнечные часы с корабельным орнаментом возрастом 2000 лет вчера в 22:45
2000 лет назад изобрели часы, о которых мы даже не подозревали — что в них особенного

Удивительные солнечные часы, найденные в древнем городе Эги, открывают новые страницы истории науки и искусства эллинистической эпохи.

Читать полностью » В системе CT Cha обнаружен газопылевой диск, из которого могут сформироваться экзолуны вчера в 22:28
Планета-гигант в 14 юпитеров создаёт свою систему лун — такого наука ещё не видела

Астрономы впервые увидели протолунный диск вокруг объекта планетарной массы — редкий шанс заглянуть в рождение будущих спутников.

Читать полностью » Одуванчик использует особую форму крепления семян для эффективного распространения вчера в 21:38
Почему ваше дыхание срывает семена одуванчика, а ветер иногда нет — ответ удивит

Учёные выяснили, что сила для отделения семян одуванчика зависит от угла ветра и может различаться в 100 раз. Это хитрый механизм расселения растений.

Читать полностью » Найдены останки рептилии, которая жила 241–244 миллиона лет назад вчера в 21:12
Рептилия-рекордсмен из Англии перевернула историю эволюции: учёные нашли древнейшее существо

Маленькая рептилия с кривыми зубами, найденная на побережье Англии, заставила учёных пересмотреть ранние страницы эволюции.

Читать полностью » В Зальцбурге найден бронзовый таран II века вчера в 20:41
Богачи Древнего Рима знали толк в понтах: вот как они демонстрировали власть в своих домах

В Зальцбурге нашли бронзовый таран римской галеры — не оружие, а символ власти. Уникальная находка II-III века н. э. впервые покажет, как элита украшала свои виллы.

Читать полностью » В Помпеях найдена древняя скамья для просителей у ворот Виллы Мистерий вчера в 20:18
Вилла Мистерий хранит тайну: археологи нашли место, где богатые играли судьбами бедных

В Помпеях у Виллы Мистерий нашли скамью ожидания: здесь сидели клиенты и бедняки, дожидаясь приёма у хозяина. Социальный ритуал двухтысячелетней давности ожил вновь.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
20-минутная интервальная тренировка: отжимания, повороты корпуса и червь с разворотом
Питомцы
Исследования показали: у мопсов и бульдогов слёзные железы активнее из-за строения черепа
Красота и здоровье
Врачи предупредили: фастфуд и маргарин повышают риск атеросклероза и инфаркта
Авто и мото
Jetour готовит выпуск в России гибридной версии кроссовера T1 мощностью до 598 л. с.
Садоводство
Слизни активны после дождя, поэтому вечерний полив только увеличивает риск нашествия
Дом
Оформление гардероба в квартире: советы дизайнеров по организации пространства
Туризм
Алтай - Сибирская Швейцария: горы, озёра и заповедная природа региона
Технологии
Эксперты: главные препятствия цифровой трансформации — инерция персонала и отсутствие стратегии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet