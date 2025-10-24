Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Обрезка старой яблони весной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:25

Гриб, который не спит под снегом: садоводы бьют тревогу — парша возвращается весной сильнее

Парша яблони распространяется во влажную погоду и требует регулярной профилактической обработки сада

Парша яблони — одно из самых распространённых и опасных грибковых заболеваний садовых культур. Возбудитель болезни — гриб Venturia inaequalis, поражающий листья, плоды и даже молодые побеги. Болезнь активно развивается во влажную погоду и при плохой циркуляции воздуха между кронами. При отсутствии мер борьбы парша способна не только испортить урожай, но и значительно ослабить дерево, снижая его зимостойкость и урожайность в последующие годы.

Распознать паршу можно уже в начале сезона: на молодых листьях появляются матовые пятна, постепенно превращающиеся в темные участки с бархатистой поверхностью. Позже болезнь поражает плоды и ветви, и без своевременной обработки может охватить весь сад.

Сравнение

Признак Парша Мучнистая роса Чёрный рак
Возбудитель Venturia inaequalis (грибок) Podosphaera leucotricha Sphaeropsis malorum
Симптомы на листьях Тёмные бархатистые пятна Белый налёт Трещины и бурые пятна
Симптомы на плодах Твёрдые чёрные струпья Сероватый налёт, деформация Гниение
Основное время заражения Весна — начало лета Конец весны Осень
Лечение Фунгициды, обрезка, проветривание кроны Сера, биопрепараты Удаление поражённых участков

Советы шаг за шагом

  1. Регулярный осмотр сада. Весной и в начале лета проверяйте нижнюю сторону листьев и плоды — именно там первыми появляются пятна парши.

  2. Удалите поражённые листья. Собирайте и сжигайте опавшие листья — именно на них гриб зимует.

  3. Проводите обрезку. Проредите крону, чтобы улучшить вентиляцию и снизить влажность.

  4. Обрабатывайте фунгицидами. В период распускания листьев используйте препараты на основе меди (бордосская жидкость, хлорокись меди).

  5. Повторная защита. После цветения примените системные фунгициды ("Скор", "Хорус" или "Раёк") для защиты завязей и молодых плодов.

  6. Поддерживайте иммунитет дерева. Подкормите яблони калием и фосфором, чтобы укрепить ткани и повысить устойчивость к инфекциям.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: опрыскивать деревья только весной.
    Последствие: грибок сохраняется в листьях и поражает плоды летом.
    Альтернатива: проводить профилактику несколько раз за сезон — весной, после цветения и осенью.

  • Ошибка: оставлять заражённые листья под деревом.
    Последствие: споры зимуют и весной вновь заражают дерево.
    Альтернатива: осенью обязательно убирать и утилизировать листву.

  • Ошибка: применять один и тот же препарат каждый год.
    Последствие: грибок вырабатывает устойчивость к действующему веществу.
    Альтернатива: чередовать препараты с разными активными компонентами.

А что если…

А что если парша всё же охватила большую часть кроны? В этом случае необходимо провести курс интенсивной обработки. Удалите сильно поражённые ветви и опрыскайте дерево системными фунгицидами дважды с интервалом 10-14 дней. В дальнейшем используйте биопрепараты (например, "Фитоспорин-М") для поддержания микрофлоры и восстановления иммунитета. Осенью проведите санитарную обрезку и опрыскивание мочевиной (5-7%) — это уничтожит зимующие споры.

Плюсы и минусы профилактики

Плюсы Минусы
Предотвращает массовое заражение Требует систематического ухода
Сохраняет товарный вид плодов Не всегда эффективно при высокой влажности
Повышает устойчивость дерева Нужна правильная дозировка препаратов
Экологично при использовании биосредств Биозащита действует медленнее химической
Продлевает срок жизни сада Требует регулярного мониторинга

FAQ

Когда лучше проводить обработку от парши?
Первую — при распускании почек, вторую — сразу после цветения, третью — в июле, если лето влажное.

Можно ли есть яблоки, поражённые паршой?
Да, болезнь не опасна для человека, но плоды теряют вкус и хранятся хуже.

Помогает ли известковое опрыскивание?
Да, опрыскивание известковым молоком (1 кг извести на 10 л воды) снижает кислотность поверхности листьев, что угнетает грибок.

Какие сорта яблонь устойчивы к парше?
"Имрус", "Орлик", "Синап орловский", "Антей" и "Ренет Черненко" обладают повышенной устойчивостью.

Мифы и правда

  • Миф: парша появляется только во влажных регионах.
    Правда: высокая влажность ускоряет развитие болезни, но споры могут сохраняться и в сухом климате.

  • Миф: болезнь проходит сама.
    Правда: без обработки грибок сохраняется в почве и листьях.

  • Миф: парша поражает только старые деревья.
    Правда: молодые саженцы страдают чаще из-за слабого иммунитета.

  • Миф: химические препараты вредят урожаю.
    Правда: при соблюдении дозировок они безопасны и разрушаются до сбора плодов.

Исторический контекст

Парша яблони известна с середины XIX века, когда её впервые описали в Европе. В начале XX века болезнь распространилась по всему миру и стала главной угрозой для садоводов. Появление устойчивых сортов и системных фунгицидов в XX веке значительно снизило ущерб, однако гриб постоянно мутирует, что делает профилактику и разнообразие мер защиты особенно важными.

Три интересных факта

  1. Споры парши способны зимовать до 8 месяцев, сохраняя жизнеспособность даже под снегом.

  2. Первые признаки заражения можно заметить уже через 8-10 дней после весеннего дождя.

  3. Существуют биофунгициды на основе бактерий Bacillus subtilis, которые полностью подавляют развитие парши без химии.

