Депутат Госдумы прокомментировал серые зарплаты и деятельность самозанятых в России

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов призвал усилить контроль за серыми зарплатами и деятельностью самозанятых в России. Он отметил, что недавно был принят новый закон, который наделяет регионы дополнительными обязанностями и инструментами для борьбы с нелегальной занятостью. Нилов подчеркнул, что работодатели часто прибегают к серым схемам, чтобы избежать налогов, а также переводят работников на гражданско-правовые отношения через льготные режимы для самозанятых, сообщает News.Ru.
Он отметил, что серые зарплаты наносят ущерб самим работникам, лишая их нормального социального страхования, полноценной оплаты в случае болезни, травмы или декретного отпуска, а также снижают их пенсионные права.
Фото: gdb. voanews.com/Mustafa Özdemir (public domain)
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