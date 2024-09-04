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Грету Тунберг арестовали в Копенгагене
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В Дании задержали активисту Грету Тунберг на акции против войны в секторе Газа

Грету Тунберг арестовали в Копенгагене

Полиция Копенгагена задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время акции против конфликта в секторе Газа. Об этом информирует газета The Guardian.

"Хотя полиция не подтвердила личности задержанных, один из представителей группы "Студенты против оккупации" сообщил, что среди арестованных была 21-летняя Тунберг. На распространённом изданием Ekstra Bladet фото она запечатлена в наручниках и с куфией на плечах", — указывается в статье.

Согласно авторам материала, Тунберг с группой студентов протестовала против взаимодействия Копенгагенского университета с Израилем, заняв административное здание института и призывая к бойкоту действий датского правительства.

Фото: сайт Парламента ЕС (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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