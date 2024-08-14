Игроки из Гренландии искупались в ледяном океане по случаю победы в чемпионате

Футболисты Boldklubben af 1967 устроили заплыв в ледяном океане в честь победы в чемпионате

Футболисты гренландской команды Boldklubben af 1967 (В-67) выиграли в чемпионате и решили отметить это смелым и необычном способом. Они всей сборной искупались в ледяном океане.

Чемпионат Гренландии продолжался неделю, в этом году он прошел с 3 по 10 августа. Победу в нем одержала сборная Boldklubben af 1967 (В-67). После того, как футболисты получили трофей, они решили отметить победу, окунувшись в ледяной океан.

Примечательно, что прямо в воде плавают айсберги, сообщает РИА Новости Спорт.

Фото: commons. wikimedia. org/Buiobuione(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).