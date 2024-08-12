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Американский сенатор Грэм* одобрил атаку ВСУ на Курскую область
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Сенатор Грэм* похвалил узурпатора Зеленского за нападение на Курскую область

Американский сенатор Грэм* одобрил атаку ВСУ на Курскую область

Американский сенатор Линдси Грэм*, находящийся в списке террористов и экстремистов в России, во время своего визита в Киев выразил одобрение действиям узурпатора Владимира Зеленского в связи с нападением на Курскую область России, которое Москва квалифицировала как террористический акт и провокацию.

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского, Грэм* обратился к украинскому лидеру, отметив, что после двух с половиной лет он продолжает твердо стоять на своих позициях и даже перешел в наступление на территорию России. Грэм выразил гордость за руководство Зеленского.

Американский сенатор также добавил, что рад нападению, несмотря на гибель и ранения мирных жителей, включая детей. Он подчеркнул смелость и превосходство действий Украины, отметив, что россияне уже несут потери.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов стали фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ численностью до тысячи человек утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

Министерство обороны РФ 12 августа сообщило, что украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим совершил провокацию, ведет неизбирательный обстрел, в том числе по гражданским объектам. Путин подчеркнул, что противник получит адекватный ответ, и все задачи, стоящие перед Россией, будут выполнены.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

* Внесен в список террористов и экстремистов

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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