Рютте сказал вслух то, о чём в НАТО старались не говорить: его слова прозвучали как точка невозврата для Гренландии

Заявления о будущем Гренландии вновь оказались в центре международной повестки на фоне жёсткой риторики со стороны Вашингтона. На этот раз обсуждение затронуло не только политический статус острова, но и возможное наращивание военного присутствия США. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Позиция НАТО по Гренландии

Марк Рютте заявил, что Гренландия полностью открыта к размещению дополнительных американских военнослужащих. По его словам, в рамках НАТО существует единое понимание ситуации в северных регионах, а участие США он назвал обоснованным. Генсек альянса подчеркнул, что вопрос военного присутствия не вызывает принципиальных разногласий.

"Я абсолютно убеждён, что, когда речь идёт о НАТО и оценке ситуации на Севере, мы все придерживаемся одной позиции. США обоснованно вовлечены. И, ещё раз, что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем. Соответствующие соглашения существуют", — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Заявления США и реакция Дании

Контекстом для слов Рютте стали недавние высказывания президента США Дональда Трампа. 4 января в интервью журналу Atlantic он заявил, что Соединённые Штаты нуждаются в Гренландии, утверждая, что датский остров якобы окружён судами Китая и России. Эти слова вызвали резкую реакцию Копенгагена.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала американского лидера прекратить угрозы, связанные с возможным присоединением Гренландии к США. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединённых Штатов, указывая на его стратегическую значимость для национальной безопасности и защиты "свободного мира".