Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Гренландии
Флаг Гренландии
© commons.wikimedia.org by Nanopixi is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:20

Решения принимаются не здесь: Гренландия вскрыла скрытую слабость ЕС

Евросоюз не имеет инструментов для защиты Гренландии от США — депутат Европарламента Мариани

Заявления США о возможном установлении контроля над Гренландией вызвали резкую реакцию в европейских политических кругах и стали поводом для обсуждения реальных возможностей Евросоюза повлиять на ситуацию. Один из депутатов Европарламента заявил, что у ЕС фактически нет инструментов для противодействия подобному сценарию. Об этом сообщает РИА Новости.

Оценка позиции Евросоюза

Депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз не способен отреагировать на возможный захват Гренландии Соединёнными Штатами. По его словам, причина заключается в глубокой стратегической зависимости ЕС от Вашингтона.

"Европейский союз ничего не может сделать. Он уже находится в состоянии вассальной зависимости", — сказал депутат Мариани

Он подчеркнул, что США могут публично говорить о намерении взять под контроль территорию, относящуюся к Дании и, следовательно, к ЕС, не сталкиваясь с реальной политической реакцией.

Причины политической беспомощности

Мариани отметил, что отсутствие жёсткой реакции со стороны Брюсселя нельзя объяснить дипломатической осторожностью. По его оценке, речь идёт о системной политической слабости. Он указал, что Евросоюз сегодня зависит от США сразу в нескольких сферах — военной, оборонной, энергетической и дипломатической.

По словам депутата, Вашингтон этим пользуется, последовательно продвигая собственные интересы. В этом контексте он упомянул возрождение в обновлённом виде доктрины Монро, предполагающей отнесение западного полушария и стратегически значимых зон к сфере американского влияния.

Стратегическое значение Гренландии

Гренландия, по мнению Мариани, полностью вписывается в эту логику. Он указал, что остров имеет ключевое значение с точки зрения контроля над Арктикой, будущими морскими маршрутами и минеральными ресурсами.

"Гренландия находится в самом центре этой логики: контроль над Арктикой, будущие морские маршруты, минеральные ресурсы, ключевая военная позиция между Северной Америкой, Европой и Россией", — пояснил Тьерри Мариани.

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, ссылаясь на её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказывался давать гарантии неприменения военной силы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Венгрия заявила о рисках для ЕС из-за мирного плана Украины — КП вчера в 18:31
Мир на бумаге, счёт — Европе: Будапешт назвал условия Киева нереалистичными

В Венгрии раскритиковали украинский "мирный план", указав на его высокую стоимость и риски для Евросоюза.

Читать полностью » США вышли из Зеленого климатического фонда ООН — Минфин США вчера в 18:26
Вашингтон принял радикальное решение: США сделали шаг назад от глобальных обязательств

Вашингтон объявил о немедленном выходе из Зеленого климатического фонда ООН, связав решение с пересмотром международной климатической политики.

Читать полностью » В Одессе предложили заменить бюст Пушкина памятником Трампу — вчера в 18:16
В Одессе предложили заменить памятник Пушкину — новый вариант оказался неожиданным

Житель Одессы предложил радикально переосмыслить городской символ: петиция о замене бюста Пушкина уже появилась, но поддержки почти не получила.

Читать полностью » 77% французов пессимистично оценивают перспективы Франции в 2026 году — CSA вчера в 16:48
Пессимизм объединил всех: результаты опроса во Франции удивили масштабом

Опрос показал высокий уровень тревоги во Франции: большинство граждан встречают 2026 год без ожиданий улучшений и с ощущением неопределённости.

Читать полностью » Документ о гарантиях безопасности с США вышел на финализацию — Зеленский вчера в 16:32
Ключевой документ с США вышел на финиш: Зеленский сделал осторожное заявление

Киев заявил о готовности ключевого соглашения с США: документ о гарантиях безопасности вышел на финальную стадию и ждёт решения лидеров.

Читать полностью » Вэнс назвал Гренландию ключевой для системы ПРО США — Джей Ди Вэнс вчера в 5:16
Не просто территория — нерв системы: Гренландия стала точкой, без которой ПРО теряет устойчивость

Вице-президент США заявил, что Гренландия критически важна для инфраструктуры ПРО и влияет не только на безопасность США, но и мира.

Читать полностью » Вашингтон разделил стратегию по Венесуэле на три этапа — Рубио 07.01.2026 в 20:32
Три шага без права на отказ: США поэтапно расписали будущее Венесуэлы

После авиаударов США обозначили сценарий будущего Венесуэлы: стабилизация, экономика и передача власти стали частью одного плана.

Читать полностью » Снегопады вызвали транспортный коллапс в Европе — The New York Times 07.01.2026 в 20:01
Тысячи рейсов исчезли из расписаний — Европа столкнулась с неожиданным коллапсом

Снег и гололёд парализовали аэропорты и дороги Европы: тысячи рейсов отменены, власти вводят экстренные ограничения.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Двигатель теряет мощность из-за засорения фильтров — автоэксперт
Авто и мото
Клиенты "Делимобиля" пожаловались на необоснованное занижение рейтинга из-за снегопада
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина передаст ключи от квартиры в Хамовниках 9 января — ТАСС
Мир
Лишь 15% немцев считают США надёжным партнёром — опрос ARD
ЦФО
В Подмосковье за ночь выпало две трети месячной нормы осадков — синоптик Тишковец
Экономика
Страны ЕС потеряли 48 млрд евро экспорта из-за санкций против России — Евростат
Туризм
Таиланд возглавил зарубежные бронирования россиян в январе — OneTwoTrip
Общество
Начинать формировать пенсионные накопления стоит буквально с первой зарплаты — президент НАПФ Беляков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet