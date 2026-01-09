Решения принимаются не здесь: Гренландия вскрыла скрытую слабость ЕС

Заявления США о возможном установлении контроля над Гренландией вызвали резкую реакцию в европейских политических кругах и стали поводом для обсуждения реальных возможностей Евросоюза повлиять на ситуацию. Один из депутатов Европарламента заявил, что у ЕС фактически нет инструментов для противодействия подобному сценарию. Об этом сообщает РИА Новости.

Оценка позиции Евросоюза

Депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз не способен отреагировать на возможный захват Гренландии Соединёнными Штатами. По его словам, причина заключается в глубокой стратегической зависимости ЕС от Вашингтона.

"Европейский союз ничего не может сделать. Он уже находится в состоянии вассальной зависимости", — сказал депутат Мариани

Он подчеркнул, что США могут публично говорить о намерении взять под контроль территорию, относящуюся к Дании и, следовательно, к ЕС, не сталкиваясь с реальной политической реакцией.

Причины политической беспомощности

Мариани отметил, что отсутствие жёсткой реакции со стороны Брюсселя нельзя объяснить дипломатической осторожностью. По его оценке, речь идёт о системной политической слабости. Он указал, что Евросоюз сегодня зависит от США сразу в нескольких сферах — военной, оборонной, энергетической и дипломатической.

По словам депутата, Вашингтон этим пользуется, последовательно продвигая собственные интересы. В этом контексте он упомянул возрождение в обновлённом виде доктрины Монро, предполагающей отнесение западного полушария и стратегически значимых зон к сфере американского влияния.

Стратегическое значение Гренландии

Гренландия, по мнению Мариани, полностью вписывается в эту логику. Он указал, что остров имеет ключевое значение с точки зрения контроля над Арктикой, будущими морскими маршрутами и минеральными ресурсами.

"Гренландия находится в самом центре этой логики: контроль над Арктикой, будущие морские маршруты, минеральные ресурсы, ключевая военная позиция между Северной Америкой, Европой и Россией", — пояснил Тьерри Мариани.

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, ссылаясь на её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказывался давать гарантии неприменения военной силы.