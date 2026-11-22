Парламент Дании единогласно ратифицировал соглашение о безопасности с США в отношении Гренландии. Документ, подписанный в сентябре после публичных угроз президента Дональда Трампа захватить остров, направлен на завершение дипломатического кризиса и обновление оборонного партнёрства между Вашингтоном, Копенгагеном и Нук.

Согласие датского парламента позволяет вступить в силу исполнительному соглашению, которое не требует утверждения сенатом США. Вступит договор в силу после того, как министерство иностранных дел Дании уведомит Вашингтон о завершении внутренних процедур дипломатической нотой. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сделка укрепляет национальную безопасность Соединенных Штатов и союзников по НАТО.

Ключевым практическим условием договора является расширение военных возможностей США на острове. В частности, США получают разрешение на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome). При этом документ закрепляет суверенитет Дании и право жителей Гренландии на самоопределение.

Министр обороны Дании Яeppe Брус сообщил, что стороны начинают разработку нового гренландского закона для проверки внешних инвесторов на предмет угроз национальной безопасности. Также в рамках соглашения планируется проектирование двух новых военных баз США. Брус ожидает, что Вашингтон в ближайшее время детализирует цели и организационные параметры этих объектов.

Ранее Трамп допускал использование военного или экономического давления для получения контроля над островом, что в январе вызвало напряжённость внутри НАТО. Гренландский депутат датского парламента Нааа Натаниельсен отметила, что давление Вашингтона привело к росту недоверия на острове, и выразила надежду, что соглашение вернёт стороны к диалогу.

Эксперты указывают на разные аспекты последствий сделки. Профессор политологии Копенгагенского университета Миккель Ведби Расмуссен считает, что договор лишь начало процесса: США смогут добиваться большего влияния на решения в области оборонной политики и добычи стратегических ресурсов. Другие аналитики отмечают, что фактическое военное присутствие США в регионе и так было значительным, поскольку самая северная американская база уже находится в Гренландии.

Отдельным спорным моментом остаётся тема ресурсов. Трамп заявлял о начале «массового разведочного бурения на нефть, газ и руду», что противоречит действующему в Гренландии запрету на новое разведочное бурение. Дания подчёркивает, что любая добыча должна строго следовать местному законодательству.