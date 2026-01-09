Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:28

НАТО под угрозой раскола: кризис вокруг Гренландии меняет правила игры

В Европе обсуждают жёсткие меры против политики США — политолог Дудаков

На фоне нарастающего кризиса вокруг Гренландии в Европе все чаще звучат разговоры о возможном противостоянии с Соединенными Штатами. Еще недавно подобные сценарии казались малореалистичными, однако теперь их обсуждение выходит за рамки экспертных кулуаров. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на мнение политолога-американиста Малека Дудакова.

От дипломатии к жестким сценариям

По оценке эксперта, европейские страны оказались перед необходимостью всерьез рассматривать варианты реакции на действия администрации Дональда Трампа. Малек Дудаков считает, что спектр возможных шагов достаточно широк — от умеренных экономических решений до крайне жестких политических мер.

"Европейцы встают на тропу войны с Трампом", — написал политолог Малек Дудаков.

В числе относительно мягких вариантов он называет увеличение субсидий Гренландии, которая уже сейчас, по его словам, получает от Европы около 500 миллионов долларов в год. Такой шаг позволил бы Брюсселю продемонстрировать поддержку острову без прямой конфронтации с Вашингтоном.

Торговая сделка как точка напряжения

Более серьезным сценарием Дудаков считает возможный разрыв недавно подписанного торгового соглашения между Евросоюзом и США. Эксперт называет этот договор результатом давления со стороны Вашингтона и подчеркивает, что даже после его подписания Белый дом предпринял шаги, фактически подрывающие достигнутые договоренности.

Речь идет, в частности, о повышении американских пошлин на сталь и алюминий из ЕС, что, по мнению политолога, лишь усугубило ситуацию. Дополнительным раздражителем стала и тема европейского цифрового налога. Коллапс соглашения, отмечает Дудаков, может привести к полномасштабной торговой войне с серьезными потерями для обеих сторон.

Военное измерение конфликта

Наиболее радикальный сценарий, по словам эксперта, предполагает ввод европейских войск на территорию Гренландии. Такая мера рассматривалась бы как инструмент сдерживания американских амбиций, даже если Европа не смогла бы реально остановить возможную высадку сил США.

Политолог отмечает, что подобный шаг поставил бы Белый дом перед тяжелым выбором: прямое столкновение с европейскими военными, чреватое фактическим коллапсом НАТО, либо отказ от дальнейшей эскалации.

Ставка на выжидание

В то же время Дудаков допускает и альтернативный путь — выжидательную позицию Европы. По его словам, внутри самих США нарастает раскол вокруг внешнеполитических решений Трампа. В Конгрессе уже звучат сигналы о нежелании поддерживать военные операции против Гренландии или Венесуэлы, а без одобрения законодателей Белый дом может вести кампанию лишь 60 дней.

Кроме того, эксперт указывает на отсутствие широкой поддержки милитаристских шагов в американском обществе и не исключает, что торговые войны могут завершиться сами собой, если Верховный суд США отменит введенные пошлины.

