Гренландский узел затягивается: Дания признаёт неопределённость перед интересами Вашингтона

В Копенгагене признают, что не имеют чёткого понимания, как реагировать на возможные притязания США на Гренландию. Эта неопределённость становится всё более заметной на фоне усиления американского внимания к Арктике и внутренней дискуссии в самом Датском королевстве. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в комментарии изданию "Известия".

Датско-американский союз и фактор Гренландии

По словам российского дипломата, Дания продолжает рассматривать Соединённые Штаты как ключевого гаранта своей безопасности и делает ставку на сохранение доверия и сотрудничества в двусторонних отношениях. Даже обсуждение чувствительных тем, связанных с Арктикой, в Копенгагене стараются не выводить в публичную плоскость.

В опубликованном в декабре 2025 года обзоре угроз Службы военной разведки Дании говорится лишь об интересе США к Гренландии, без прямых формулировок о возможных притязаниях. Как отметил Барбин, подобная осторожность создаёт впечатление, что в датских политических и экспертных кругах не представляют, какими инструментами можно было бы парировать такую угрозу в случае её материализации.

Военные расходы и реакция на критику Вашингтона

В 2025 году Дания направила свыше $6 млрд на укрепление своего военного потенциала в Арктике, включая Гренландию. Эти расходы стали прямым ответом на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который обвинял Копенгаген в недостаточном внимании к обороне острова.

Одновременно датские власти подчёркивают, что соображения международной безопасности не могут служить оправданием для аннексии территорий. Копенгаген настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности Датского королевства и требует аналогичного подхода со стороны союзников, включая США.

Позиция Гренландии и противоречия интересов

Гренландия, в свою очередь, последовательно заявляет о стремлении к независимости. При этом власти острова дают понять, что не рассматривают будущее ни в составе Дании, ни в качестве части Соединённых Штатов.

"Гренландия, со своей стороны, стремится к независимости и заявляет, что не хочет в будущем оставаться как в составе Датского королевства, так и становиться частью США", — сообщил Владимир Барбин "Известиям".

Одновременно остров заинтересован в максимально тесных отношениях с Вашингтоном, прежде всего в американских инвестициях, которые рассматриваются как основа устойчивости гренландской экономики. На этом фоне, как отмечает российский посол, в обновлённой стратегии национальной безопасности США фактически прослеживается возрождение доктрины Монро, что относит Гренландию к сфере американских интересов. Избежать противоречий между амбициями США, курсом Гренландии на независимость и суверенитетом Дании будет крайне сложно.