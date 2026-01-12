Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Копенгаген, Дания
Копенгаген, Дания
© commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:05

Гренландский узел затягивается: Дания признаёт неопределённость перед интересами Вашингтона

Дания избегает публичных оценок угроз вокруг Гренландии — посол Барбин

В Копенгагене признают, что не имеют чёткого понимания, как реагировать на возможные притязания США на Гренландию. Эта неопределённость становится всё более заметной на фоне усиления американского внимания к Арктике и внутренней дискуссии в самом Датском королевстве. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в комментарии изданию "Известия".

Датско-американский союз и фактор Гренландии

По словам российского дипломата, Дания продолжает рассматривать Соединённые Штаты как ключевого гаранта своей безопасности и делает ставку на сохранение доверия и сотрудничества в двусторонних отношениях. Даже обсуждение чувствительных тем, связанных с Арктикой, в Копенгагене стараются не выводить в публичную плоскость.

В опубликованном в декабре 2025 года обзоре угроз Службы военной разведки Дании говорится лишь об интересе США к Гренландии, без прямых формулировок о возможных притязаниях. Как отметил Барбин, подобная осторожность создаёт впечатление, что в датских политических и экспертных кругах не представляют, какими инструментами можно было бы парировать такую угрозу в случае её материализации.

Военные расходы и реакция на критику Вашингтона

В 2025 году Дания направила свыше $6 млрд на укрепление своего военного потенциала в Арктике, включая Гренландию. Эти расходы стали прямым ответом на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который обвинял Копенгаген в недостаточном внимании к обороне острова.

Одновременно датские власти подчёркивают, что соображения международной безопасности не могут служить оправданием для аннексии территорий. Копенгаген настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности Датского королевства и требует аналогичного подхода со стороны союзников, включая США.

Позиция Гренландии и противоречия интересов

Гренландия, в свою очередь, последовательно заявляет о стремлении к независимости. При этом власти острова дают понять, что не рассматривают будущее ни в составе Дании, ни в качестве части Соединённых Штатов.

"Гренландия, со своей стороны, стремится к независимости и заявляет, что не хочет в будущем оставаться как в составе Датского королевства, так и становиться частью США", — сообщил Владимир Барбин "Известиям".

Одновременно остров заинтересован в максимально тесных отношениях с Вашингтоном, прежде всего в американских инвестициях, которые рассматриваются как основа устойчивости гренландской экономики. На этом фоне, как отмечает российский посол, в обновлённой стратегии национальной безопасности США фактически прослеживается возрождение доктрины Монро, что относит Гренландию к сфере американских интересов. Избежать противоречий между амбициями США, курсом Гренландии на независимость и суверенитетом Дании будет крайне сложно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В США заявили о недопустимости атаки на союзника по НАТО — конгрессмен Лью вчера в 15:14
Армии предлагают не подчиняться приказу: идея удара по Гренландии расколола США

Американский конгрессмен призвал военных не подчиняться возможному приказу Трампа о нападении на Гренландию, назвав его незаконным.

Читать полностью » В планах США упомянули удары по объектам в Тегеране — The New York Times вчера в 5:08
Планы готовы, решения нет: Белый дом взвешивает удар по Ирану на фоне затяжных протестов

Трамп получил варианты новых ударов по Ирану, включая сценарии по Тегерану. Решение не принято, но обсуждение вышло на новый уровень.

Читать полностью » Идея Трампа о покупке Гренландии получила денежную оценку — Newsweek 10.01.2026 в 17:53
Миллиарды за лёд и стратегию: цена Гренландии перестала быть абстрактной

Планы США по Гренландии получили денежную оценку: потенциальная сделка может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов и ежегодные выплаты.

Читать полностью » Более 100 человек задержаны из-за беспорядков в Иране — глава округа Карначи 10.01.2026 в 17:39
Оружие на улицах и десятки погибших: беспорядки в Иране вышли из-под контроля

В Иране после недельных протестов задержаны более 100 человек: власти сообщают о жертвах, разрушениях и применении оружия.

Читать полностью » Судоходство в Дарданеллах приостановили из-за шторма — ТАСС 10.01.2026 в 17:29
Шторм вмешался в мировую логистику: судоходство через Дарданеллы остановлено

Штормовой ветер парализовал движение судов в Дарданеллах, вынудив власти Турции временно остановить судоходство и паромные рейсы.

Читать полностью » Доля экономики США в мировом ВВП падает до минимума с 1980 года — МВФ 10.01.2026 в 12:01
Экономика США растёт, но влияние падает: доля в мировом ВВП обновила минимум

Экономика США обновила рекорд по объёму ВВП, но одновременно потеряла позиции в мировой структуре, показав минимум за десятилетия.

Читать полностью » Крупнейший в мире айсберг А23а может полностью разрушиться в ближайшие недели — НАСА 09.01.2026 в 20:05
Лёд дал трещину: спутники показали, что ждёт айсберг-легенду уже скоро

НАСА зафиксировало тревожные признаки разрушения айсберга А23а: спутниковые данные указывают, что он может исчезнуть в считаные дни.

Читать полностью » Самолёт Госдепа США приземлился в Каракасе — Flightradar24 09.01.2026 в 19:37
После резких слов из Вашингтона в Каракасе появился неожиданный гость

В аэропорту Каракаса приземлился самолёт Госдепа США: цель визита и состав пассажиров официально не раскрываются.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу до 1 марта - Интерфакс
Россия
Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января — историки
Культура и шоу-бизнес
Адвокат Свириденко заявила о просрочке передачи квартиры Долиной в Хамовниках - Mash
Мир
В проект стратегии ЕК включили ускорение возврата мигрантов - Euractiv
Красота и здоровье
Детокс после праздников снизил чувство усталости — диетологи
СЗФО
Власти Мурманской области планируют рейсовый автобус из аэропорта в Териберку - ТАСС
Экономика
Снижение ключевой ставки в 2026 году связали с инфляцией и курсом — Исмаилов
Экономика
Юридические нормы помешали автоматическому снижению ставок — Беляев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet