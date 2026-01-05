Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Гренландии
Флаг Гренландии
© commons.wikimedia.org by Nanopixi is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 15:34

Гренландия как новая Венесуэла: США ищут способ взять контроль без войны

США заявляют о необходимости контроля над Гренландией — сенатор Пушков

Тема Гренландии вновь оказалась в центре международных дискуссий после резонансных заявлений Дональда Трампа, и в Москве внимательно следят за сигналами, исходящими из Вашингтона. По оценке российских парламентариев, речь может идти не просто о риторике, а о поиске новых инструментов давления, способных изменить статус крупнейшего острова мира. Об этом сообщает агентство REX.

Сигналы из Вашингтона и позиция Трампа

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединённым Штатам "нужна Гренландия для национальной безопасности". По мнению парламентария, подобные заявления нельзя рассматривать как случайные или проходные. Он напомнил, что события вокруг Венесуэлы показали: Трамп склонен доводить до конца темы, к которым неоднократно возвращается в публичных выступлениях.

Пушков подчеркнул, что в логике американского лидера вопросы геополитического контроля напрямую увязываются с интересами безопасности. Это, по его мнению, делает Гренландию объектом долгосрочного внимания США, независимо от позиции Копенгагена.

Дания и колониальное наследие

Российский сенатор считает, что Дании в той или иной форме придётся столкнуться с давлением со стороны Вашингтона.

"Видимо, Дании придется в том или ином виде уступить этот остаток ее колониальной империи", — заявил Алексей Пушков.

Он отметил, что в истории отношений Копенгагена и Гренландии накопилось немало противоречий.

Пушков также указал на ироничные высказывания Трампа, касающиеся исторических прав на остров. По его словам, американский президент фактически ставит под сомнение исключительность датского присутствия в регионе, утверждая, что у США не меньше оснований претендовать на влияние, поскольку Гренландия им "нужна".

Возможные сценарии давления

По мнению сенатора, прямое военное вмешательство, подобное операциям в других регионах, в случае Гренландии маловероятно. Однако это не исключает иных форм воздействия.

"Вашингтон может найти другую форму "смены режима" или фактического захвата контроля", — считает Пушков, указывая на экономические, политические и информационные инструменты.

Он напомнил, что Гренландия, несмотря на нынешний полуавтономный статус, более 200 лет была датской колонией. Сегодня остров имеет собственное самоуправление, контролирующее внутренние вопросы, однако внешняя политика и безопасность по-прежнему остаются в ведении Дании. По оценке сенатора, именно это противоречие может стать уязвимым местом в условиях усиливающегося интереса США к региону.

